Ja Latvijā tiks turpināta līdzšinējā politika attiecībā pret krievvalodīgajiem, tad paši ar šādu "cūcisku" attieksmi arī saskārsies, paziņojis Kremļa saimnieks Vladimirs Putins.

Kremlis jautājumu pat tā saukto krievvalodīgo tiesībām jau ilgstoši izmanto savu politisko interešu realizēšanai, tostarp krievvalodīgo interešu aizstāvēšanu izmantoja kā vienu no ieganstiem sākt iebrukumu Ukrainā.

Krievijas vēršanās pret Latviju par it kā pārkāpumiem pret krieviski runājošiem iedzīvotājiem nav jaunums. Tāpat Kremļa propagandas viena no galvenajām tēmām ir "rusofobija", ko agresorvalsts saskata visā Rietumu pasaulē un ar to izskaidro pasaules reakciju uz Krievijas kara noziegumiem un starptautisko tiesību pārkāpumiem.