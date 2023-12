1960. gadi Japānā nebija tie mierīgākie. Vardarbīgas demonstrācijas bija gandrīz ikdiena, jo valstī pieauga plaisa starp arvien vairāk pelnošajiem uzņēmumiem un to īpašniekiem no vienas puses un vienkāršajiem strādniekiem no otras. Noziedznieki bieži vien centās no bankām un citiem uzņēmumiem izspiest naudu, draudot ar spridzināšanu, tomēr ne vienmēr šie draudi izrādījās nopietni.