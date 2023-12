Piektdienas rītā Polijas gaisa telpā no robežas ar Ukrainu ielidojis neidentificēts objekts, atsaucoties uz Polijas armijas operacionālās pavēlniecības paziņojumu, vēsta aģentūra "Reuters".

"No rīta Polijas Republikas gaisa telpā no Ukrainas robežas puses ielidoja neidentificēts gaisa objekts, kuru no robežas šķērsošanas brīža līdz signāla pazušanai novēroja valsts pretgaisa aizsardzības sistēmas radari," norādīts paziņojumā platformā "X". Ziņojumā uzsvērts: "Saskaņā ar esošo kārtību bruņoto spēku operatīvais komandieris mobilizēja viņa rīcībā esošos spēkus un resursus."