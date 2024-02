Zalužnijs medijā CNN iesniegtā esejā runājis par Rietumu sabiedroto atbalsta trūkumu un masu mobilizācijas izaicinājumiem, kas esot viens no avotiem spriedzei starp viņu un prezidentu Volodimiru Zelenski.

Zaļužnijs novembrī medijam "The Economist" sniedza atklātu interviju, kurā viņš sacīja, ka karš ir nonācis strupceļā. Toreiz šim viedoklim publiski nepiekrita Ukrainas prezidents, kas arī bijis viens no iemesliem, kādēļ spriedze starp abiem līderiem īpaši saasinājusies. Rakstā CNN šķiet, ka Zalužnijs joprojām pieturās pie sava vērtējuma par kara stāvokli, secina medijs.

Tomēr tagad viņš nepārprotami uzskatot, ka Ukrainas militārajiem vadītājiem ir jārēķinās arī ar virkni vilšanos, kā arī uzmanības novēršanu no kaujas lauka. Netieši militārais līderis atsaucies uz ASV nespēju vienoties par jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai, kā arī to, ka notikumi Tuvajos Austrumos kopš oktobra ir novērsuši starptautisko uzmanību no okupantu iebrukuma. Tāpat viņš uzsvēris sabiedroto piemēroto sankciju "vājumu".