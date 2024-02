Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužņijs 29. janvārī tika izsaukts uz Prezidenta biroju, kur viņam paziņots par atlaišanu, atsaucoties uz diviem informētiem avotiem, vēsta raidsabiedrība CNN. Pagaidām oficiāli par to nav ziņots, taču prezidenta rīkojums gaidāms līdz nedēļas beigām, apgalvo medija informatori.

Spriedze starp Zalužniju un valsts galvu Volodimiru Zelenski īpaši saasinājusies novembrī, kad Zalužnijs intervijā medijam "The Economist" atzina, ka karš pret Krieviju iegājis strupceļā.

Viens no CNN avotiem stāsta, ka pirmdien nelielā sanāksmē Prezidenta administrācijā, kur piedalījies arī aizsardzības ministrs Rustems Umerovs, prezidents paziņojis par lēmumu atlaist Zalužniju. Mierīgas sarunas laika Zelenskis piedāvājis ģenerālim citu amatu, taču viņš atteicies. Tad prezidents uzsvēris, ka atteikšanās no jauna amata nemainīs atcelšanu no esošā.