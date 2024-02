Eiropā mums ir Lielbritānija , kura šobrīd mēģina atrast sevi laikmetā pēc "Brexit". Vācija vismaz vārdos nostādījusi sevi uz fundamentāli jaunas politikas sliedēm un tuvākos gadus pavadīs, domājot par to, kā šo jauno vīziju pārvērst funkcionējošā realitātē. Tikmēr Ukrainā turpina plosīties nežēlīgs Krievijas uzsākts karš, pret kuru daudzi Kijivas sabiedrotie sāk izturēties arvien remdenāk.

Izcilais britu filozofs Bērtrands Rasels par karu reiz teica tā: "Karš nenosaka, kuram ir taisnība. Karš nosaka tikai to, kas paliek pāri." Kas pēc šīs turbulences paliks pāri no Rietumiem? Viena no iespējamām atbildēm varētu būt: "Eiropa, kuru politiski un/vai ideoloģiski vada Francija."