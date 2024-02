Izvarošanas Krīžu centra asociācija Izraēlā (ARCCI) trešdien, 21. februārī, paziņojusi, ka ir ievākti pierādījumi teroristu grupējuma "Hamās" kaujinieku "sistemātiski un tīši" pastrādātajiem seksuālajiem noziegumiem pagājušā gada 7. oktobra asiņainā uzbrukuma laikā, ziņo raidsabiedrība BBC.

"Daži "Hamās" biedri vajāja upurus, kuriem izdevās aizbēgt no slaktiņa, vilkdami tos aiz matiem, kamēr upuri kliedza. Lielākā daļa no upuriem tika nogalināti seksuālās vardarbības laikā vai pēc tās," teikts ziņojumā.

Asociācijas izpilddirektore Orita Sulitzeanu komentēja, ka daudzos gadījumos cietušo vīriešu un sieviešu ķermeņi, tostarp viņu dzimumorgāni, tikuši nopietni sakropļoti, ziņo laikraksts "The Guardian".

Atbrīvotie ķīlnieki liecinājuši, ka vardarbība turpinājusies arī gūstā, ko "Hamās" jau vairākkārt ir nolieguši. Žurnālists Pols Adamss no Jeruzalemes BBC norāda, ka Izraēlas amatpersonas ļoti nelabprāt par to runā aiz cieņas pret satrauktajiem ģimenes locekļiem, kas vēl gaida tuvinieku atgriešanos. Tomēr viņi apgalvo, ka viens no iemesliem, kādēļ "Hamās" joprojām tur sievietes gūstā, ir tas, ka viņi nevēlas, lai pasaule uzzina par šiem noziegumiem.