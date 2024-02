Baltija bruņojas izkalpojoties

Krievijas un Baltkrievijas dezinformatoru vidū 2023. gada nogalē aktuāls temats bija Baltijas valstu investīcijas aizsardzības stiprināšanā. Pagājušā gada decembrī izskanēja informācija, ka Latvija esot vienojusies ar ASV par pretkuģu raķešu iegādi, ASV sedzot daļu no summas. Notikums acīmredzami piesaistīja dezinformatoru interesi – pat ar vairākiem atsevišķiem vēstījumiem. No vienas puses, ASV gatavība segt daļu no līguma summas tiek izmantota kā "pierādījums", ka ASV visas Baltijas valstis uzlūkojot kā lielgabalu gaļu. Proti, mums pieejamās pretkuģu raķetes esot gana ērts un lēts instruments, kā īstenot provokācijas Baltijas jūras reģionā, kas starp rindām lasāms kā provokācijas pret Krievijai piederošiem kuģiem.

Savukārt, no otras puses, Baltijas valstis esot kāras izkalpoties savu Rietumu kungu priekšā, turklāt tām esot pazudis pašsaglabāšanās instinkts, līdz ar to provokācijas pret Krievijas kuģiem "neesot iespējams izslēgt". Tiesa, tiek uzsvērts, ka to nevajagot interpretēt kā Vašingtonas gatavību mūs aizstāvēt – ASV esot gatavas upurēt visas Baltijas valstis gluži tāpat kā Ukrainu.

"Satraukusies" arī Baltkrievija

Savi skaidrojumi par buferzonu

Baltija kurinot naidu



Naidniekus meklē arī starptautiskās organizācijās

Krievijas dezinformācija - jaukšanās mūsu iekšpolitikā



Piemērs par pretkuģu raķešu iegādi arī labi ilustrē, kā viens temats var tikt dažādi atspoguļots atkarībā no nepieciešamības. Viens no vēstījumiem saistībā ar iepriekšminēto līgumu ir uzsvars uz ideju, ka Baltijas valstis kopumā veicot ievērojamas investīcijas aizsardzības un drošības spēju stiprināšanā, to darot uz savu iedzīvotāju labklājības un ārvalstu parādu rēķina. Līdz ar to tiek attīstīts vēstījums par mūsu politiskās patstāvības trūkumu. Pārmetumi par izkalpošanos partnervalstu priekšā vai šovinistisku uzskatu iespaidā kopumā ir vērsti uz valsts varas nomelnošanu, mēģinot to padarīt par neprofesionālu un tuvredzīgu. To pastiprina reizumis sastopamie pārmetumi par nerūpēšanos par saviem iedzīvotājiem un to labklājību, kas vēl vairāk samazina uzticēšanos politiskajai vadībai.