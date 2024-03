"Neviens no [ASV] CIP vai [Lielbritānijas] MI5 nenāk un atklāti nepasaka, ka mums vairs neuzticas. Tas ir pakāpenisks process: jūs tiekat aicināti mazāk, par svarīgām tikšanās reizēm par noteiktiem tematiem jūs uzzināt tikai vēlāk," piemērus minēja avots. "Izlūkdienestu pasaulē mēs tiekam uzskatīti par otrās šķiras cilvēkiem un pret mums attiecīgi izturas. Mēs neesam pirmajā līgā," atzina "Bild" sarunbiedrs no Vācijas izlūkdienestiem.

"Katrā Rietumvalstī partneru izlūkdienestu informācija ir aizsargāta. Pirms to izmantot tiesas lietās vai izmeklēšanas komisijās, ir jājautā izlūkdienestam, no kurienes informācija nāk. Slepena informācija pieder viņiem. Vācijā tā nav, mums tā nav aizsargāta, katrs noslēpums draud kļūt publisks. Mums ar to ir jāvēršas tiesās un komisijās - vispirms to regulēja tiesa, tagad - likums. Rezultātā mēs no saviem partneriem saņemam arvien mazāk informācijas, jo tā nav droša," paskaidroja avots.