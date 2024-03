Tā dēvētās vēlēšanas, kuras patiesībā ir tikai izrāde diktatora Vladimira Putina turpmākās valdīšanas leģitimācijai, notiks no 15. līdz 17. martam.

Nadeždins balotējas no partijas "Pilsoniskā iniciatīva", viņš pauž pretkara uzskatus un publiski izteicies pret Putina politiku. Krievijas politikā viņš darbojas jau vairāk nekā 30 gadu. Savulaik viņš bijis Piemaskavas Dolgoprudnijas pilsētas padomes deputāts, kā arī neilgu laiku bijis Valsts domes deputāts.

Nadeždins sociālajos medijos paziņoja, ka turpinās pārsūdzēt savu lietu. "Mēs tagad rakstām sūdzību Augstākās tiesas prezidijam. No turienes mēs esam tikai viena soļa attālumā no Konstitucionālās tiesas," paziņoja politiķis, piebilstot, ka pagaidām viņi vadās pēc Krievijas likumiem.

Partija "Pilsoniskā iniciatīva", no kuras kandidē Nadeždins, nav pārstāvēta Krievijas parlamentā. Krievijas vēlēšanu likums nosaka, ka šādiem kandidātiem ir jāsavāc vismaz 100 000 parakstu, lai kvalificētos kandidēšanai uz prezidenta amatu. Nadeždins paziņoja, ka ir savācis divtik daudz parakstu, taču saskaņā ar noteikumiem drīkstējis iesniegt tikai 105 000 parakstu.

Krievijas Centrālā vēlēšanu komisija 21. februārī paziņoja, ka vairāk nekā 9000 no Nadeždina kampaņas iesniegtajiem parakstiem ir nederīgi. Ar to pietika, lai viņu diskvalificētu no vēlēšanu cīņas.