Eiropas gangsteru grupējumi izveidojuši "spīdzināšanas istabas" un apbruņojuši nepilngadīgos. Tie ir daži no atklājumiem, par kuriem šonedēļ ziņoja Eiropols un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA).

Lai gan varas iestādes nesniedza statistiku par problēmas mērogu, EMCDDA direktors Aleksis Gūsdīls sacīja, ka Eiropā pašlaik vērojams ar narkotikām saistītas vardarbības līmenis, kas līdzinās Centrālamerikā novērotajam. "Tā ir daļa no ikdienas realitātes Eiropas Savienībā," viņš teica.

Eiropola izpilddirektore Katrīna De Bolle sacīja: "Mēs pat atradām spīdzināšanas telpas ES." "Mēs to nekad iepriekš neesam redzējuši. Tādas tika izmantotas Latīņamerikā, bet ne ES," viņa sacīja preses konferencē. De Bolle neprecizēja gadījumu, uz kuru viņa atsaucās, taču ir tikai viens publiski zināms gadījums par šādu telpu Eiropā - 2020. gadā netālu no Roterdamas ostas tika atklāti tā sauktie spīdzināšanas konteineri. Vairāki vīrieši ir notiesāti saistībā ar šo noziegumu.

Nīderlandē bāzētās konsultāciju kompānijas "World of Crime" direktors Kriss Dalbijs "Politico" skaidroja, ka, lai gan nav iespējams zināt, cik plaši izplatītas ir spīdzināšanas kameras Eiropā, šī lieta noteikti bija trauksmes zvans par pieaugošo bandu vardarbības nopietnību Eiropā."

Vēl viena pieaugoša problēma ir nelegālajos tirgos strādājošo cilvēku vecums. Marseļas bandas arvien biežāk pieņem darbā pusaudžus kā policijas novērotājus vai narkotiku tirgoņus, kā rezultātā bērni viens otru nogalina ar kalašņikoviem. Varas iestādes Antverpenes un Roterdamas ostās ir notvērušas daudzus pusaudžus, kuriem tika samaksāts par kokaīna kravu izņemšanu no kravas konteineriem. "Veselas ģimenes dzīvo no ienākumiem, ko viņi gūst no jauniešiem, kas strādā noziedzīgās grupās," sacīja De Bolle.