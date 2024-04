ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens nākamnedēļ vizītes laikā Ķīnā plāno brīdināt, ka Vašingtona noteiks sankcijas, ja Pekina nepārtrauks piegādāt Krievijai militārās un divējāda lietojuma tehnoloģijas, ziņo laikraksts "Financial Times" (FT) un aģentūra "Bloomberg".

Vašingtonai un tās sabiedrotajiem ir arvien neiecietīgāka attieksme pret Ķīnas atteikšanos pārtraukt piegādāt Krievijai tehnoloģijas, kas palīdz atjaunot tās rūpniecisko bāzi, – sākot no mikroshēmām un beidzot ar spārnoto raķešu dzinējiem, raksta FT.

Citas G7 dalībvalstis ir paziņojušas Vašingtonai, ka arī tās vai nu plāno šo jautājumu izvirzīt sarunās ar Ķīnas amatpersonām, vai arī to jau izdarījušas, avīzei sacīja kāda ASV amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma.

Savukārt Ķīna , kā apgalvo viens no FT avotiem, ir arvien vairāk nobažījusies par iespējamām sankcijām tās bankām.

Blinkena vizīte Ķīnā paredzēta no trešdienas līdz piektdienai.

Ķīnas vēstniecība Vašingtonā noliedza, ka piegādā ieročus kādai no Krievijas un Ukrainas kara pusēm.

FT raksta, ka 90% no mikroshēmām, ko Krievija importēja 2023. gadā, nāca no Ķīnas un tika izmantotas raķešu, tanku un lidmašīnu ražošanā. Gada pēdējā ceturksnī Krievija no Ķīnas importēja arī 70% darbgaldu, kas, iespējams, tika izmantoti ballistisko raķešu ražošanā.