"Konsolidācija, optimizācija un rentabilitāte," šie vārdi pēdējā gada laikā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) telpās skanot tik bieži, ka ir kļuvuši gandrīz par mantru. Leksikai nu pievienojies vārds "likvidācija". Tā vairāk nekā simt gadus pastāvējušajā akadēmijā uztver rosinājumu to īsā laikā pievienot daudz jaunākajai Rīgas Stradiņa universitātei (RSU).

Sākotnēji LSPA reorganizācijas pabeigšana, to pilnībā pievienojot RSU, tika plānota 2026. gada 1. janvārī. Tā tika lemts pirms gada, taču šī gada 19. janvārī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ierosināja izmaiņas, kuras paredz, ka reorganizācija jāpabeidz daudz ātrāk – līdz 2024. gada 1. jūlijam. Proti, divu gadu vietā tas tagad jāpagūst piecos mēnešos. Pasteidzinātā konsolidācija galvenokārt tiek pamatota ar nepieciešamību apgūt Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus 7,8 miljonu eiro apmērā.

Izglītības ministrija atbildību 'futbolē' citiem

"Varbūt satraukums būtu daudz mazāks, ja skatījums būtu tālāks nekā konkrētu līdzekļu apguve. Arī par pēdējo rīkojumu mēs uzzinām TAP portālā, nevis no ministrijas. Mēs arī bijām lūguši ministrijai iesniegt mums aprēķinus, ko mēs kā augstskola iegūsim no konsolidācijas, neko tā arī neesam saņēmuši. Līdz ar to ir neskaidrība par mūsu ieguvumiem. Jā, ir pilnīgi skaidrs, ka nauda tiks piešķirta zinātnei, programmu attīstībai, bet kas notiks ar ēkām, kas notiks ar infrastruktūru, kur notiks mācību process – te vai Pārdaugavā [kur atrodas RSU]? Kā tas izskatīsies ilgtermiņā? Nekādu atbilžu nav," situāciju komentē Žīdens.