Indieši maksā tūkstošiem eiro, lai strādātu Latvijā un Lietuvā. Atbrauc un konstatē, ka viņiem darba patiesībā nav. Labākajā gadījumā viņiem ir uzturēšanās atļauja, kas ļauj strādāt konkrētā uzņēmumā, sliktākajā – tūristu vīza. "Delfi" žurnāliste Anastasija Jefremova aprunājās ar puisi, kurš kļuvis par šādas krāpnieciskas shēmas upuri. Aptuveni divus mēnešus viņš, nesaprazdams, kā atgriezties mājās, nodzīvoja pie indiešu studentiem, kuri mācījās Rīgā un bija devuši viņam pajumti.

Sems ir kluss, ģimenisks puisis ar brillēm. IT speciālists, kurš nesen pabeidzis bakalaura studijas savā dzimtenē un ticējis solījumiem par labu darbu Eiropā. Ne savā profesijā, bet celtniecībā, par 950 eiro mēnesī, – toties Eiropas Savienībā. Vidējā IT speciālista alga Indijā, pēc "Glassdoor" datiem, ir aptuveni 600 eiro, tāpēc vakance izskatījusies pievilcīga.

Šis ir pirmais raksts "Delfi" izmeklēšanā par krāpniekiem, kuri ieved indiešus Baltijā un atstāj šeit bez darba. Nākamajā rakstā lasiet par to, kas Latviju "pārdod" ārzemju strādniekiem.

Neizbraucot no Indijas, viņš saņēmis Lietuvas termiņuzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt Lietuvas uzņēmumā "Holdlita". Semam tas izmaksājis astoņus tūkstošus eiro (par to, kā iegādāties uzturēšanās atļauju Lietuvā, lasiet kādā no nākamajiem materiāliem). Lietuvas uzņēmums "Bonus Vita" oficiāli darbojies kā darbā pieņemšanas starpnieks, bet visus dokumentus kārtojusi Indijas aģentūra "Abroad Study Plan". Tā arī uzrakstīja Semam CV, kurā sameloja par viņa darba pieredzi, un ieteica viņam arī pašam melot par savu pieredzi tiešsaistes intervijas laikā.