Kopš 7. oktobra pagājis jau pietiekami ilgs laiks, lai kļūtu skaidrs, ka Izraēla nedos ātru, īsu, jaudīgu un izšķirošu prettriecienu "Hamās" kaujiniekiem, bet, kā izskatās, gatavojas ilgam un asiņainam karam, kura iznākums vienai no pusēm būs fatāls. Jā, tieši tā, arī Izraēlas izredzes uzvarēt nav simtprocentīgas, jo "Hamās" pusē karos, minimums, Irānas armija ar visiem tās resursiem, sabiedrotajiem un militārajām "proxy" struktūrvienībām. Bet tas būs nedaudz tālākā nākotnē, drāmas otrais cēliens sāksies (ja sāksies) ar Izraēlas armijas (IDF) sauszemes operāciju Gazas joslas teritorijā. Līdz ar to pagaidām varam novērtēt, ar ko IDF sastapsies sauszemes operācijas sākumā.

Par IDF var teikt, ka tā ir viena no modernākajām, visvairāk attīstītajām un spēcīgākajām Rietumu pasaules armijām, kas pirmajā mobilizācijas vilnī dažu stundu laikā spēj akumulēt vairāk par 360 000 teicami sagatavotu un apbruņotu karavīru, un ar to IDF mobilizācijas spējas ne tuvu vēl nebūs izsmeltas. Ņemot vērā ģeogrāfiskos faktorus, vēl viena IDF priekšrocība ir tā, ka operācijas rajons ir pamatīgi izolēts un pretiniekam nav drošu ceļu, kā saņemt pārapgādi, jo īpaši degvielu un dzeramo ūdeni.

"Hamās" politiķu un "Izadina al Kasama brigāžu" vadības attiecības nav hierarhiski vertikālas, drīzāk abi spārni sadarbojas kopīga mērķa sasniegšanai, kas viņu pašu interpretācijā skan šādi: " Palestīnas atbrīvošana no cionistu okupācijas." Neviens no abiem spārniem nav uzskatāms par galveno vai vadošo, jo, piemēram, "Izadina al Kasama brigāžu" aizmetņi ir veidojušies, vēl pirms "Hamās" izveidojies kā sabiedriskā kustība (1987.).

Savukārt 7. oktobra uzbrukumu pret Izraēlu veica "Izadina al Kasama brigāžu" kaujinieki no speciālo uzdevumu apakšvienībām, kas ir mazskaitlīgākas nekā kājnieku, tomēr tās ir apmācītas sadarboties kaujas laukā, izmantot nakts redzamības optiku, sakaru līdzekļus, un to sastāvā ir snaiperu un granātšāvēju apakšvienības.

Viena no slepenākajām un burtiski neredzamākajām, bet tādēļ ne mazāk svarīgajām "Izadina al Kasama brigāžu" vienībām ir Inženieru vienība. Tās pārziņā ir slepena pazemes tuneļu infrastruktūras veidošana pierobežas reģionos un viscaur Gazas sektoram (ejas, bunkuri, glabātuves, patvertnes u. tml.). Ņemot vērā, ka "tuneļu karš" ir "Izadina al Kasama brigāžu" "know how", tieši inženieru vienības ir primārais mērķis, pret kuru tiek vērsta Izraēlas specdienestu darbība. Attiecīgi arī pretizlūkošanas pasākumi te ir visaugstākajā līmenī. Inženieri ir atbildīgi ne tikai par rakšanas darbiem, bet arī par 40 kilogramus smago "Shuwaz" prettanku virzienmīnu izgatavošanu un pielietošanu. Vienkāršojot, tas ir spainis ar sprāgstvielu un tālvadības vadu. It kā necils izgudrojums, bet apdzīvotajās vietās tas ir ļoti efektīvs, vienkāršs un lēts prettanku ierocis.