Izraēla ir saskārusies ar nekad nepieredzētu brutalitāti un barbarismu no " Hamas " teroristu puses, trijās pēkšņā iebrukuma dienā zaudējot gandrīz 1000 cilvēku, bet vienotība un motivācija aizsargāt valsti ir ļoti augsta, video konferencē no Izraēlas un Libānas pierobežas atklāja rezerves pulkvežleitnante Avitala Leiboviča.

Sieviete ar gaišiem matiem armijas uniformā videokonferences dalībniekus uzrunā no militārās bāzes trīs kilometru attālumā no Libānas robežas. Pēc sestdien notikušā Gazas joslu pārvaldošās teroristu grupas "Hamas" iebrukuma Izraēlā arī uz robežas ar Libānu situācija ir nestabila.

Barbarisma un necilvēcības raksturošanai, ko pasaule ieraudzīja daudzos sociālo tīklu video, Leiboviča min divus gadījumus no kāda kibuca Gazas robežas tuvumā. "Jafa bija viena no šī kibuca dibinātājām, 85 gadus veca. Viņu nolaupīja no viņas mājas un aizveda uz Gazu," stāsta pulkvežleitnante. "Es redzēju video, viņa sēdēja auto aizmugurējā sēdeklī starp diviem "Hamas" teroristiem. Tas bija traģisks skats. Tas brutalitātes līmenis, paņemot 85 gadus vecu sievieti... Un tas ir acīmredzams, ka viņa ir veca. Tādu brutalitātes līmeni mēs neesam redzējuši nekad iepriekš," viņa saka.