Daudzi ir dzirdējuši par Ukrainas bruņoto spēku pavēlnieka ģenerāļa Valērija Zalužnija 1. novembra eseju (un interviju) britu izdevumā "The Economist", bet tikai daži ir to lasījuši pilnībā, visas deviņas lapas. Katrs apskatnieks atrod ģenerāļa vēstījumā kaut ko izceļamu un akcentējamu vai izmantojamu savu tēžu apstiprināšanai. Arī es centīšos vērst uzmanību uz, manuprāt, galveno, kas var būt noderīgs labākai izpratnei par šī brīža situāciju Ukrainas frontēs, kā arī to, kas "liekams aiz auss", būvējot Latvijas aizsardzību.