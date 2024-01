Lai gan lielāko sašutumu izpelnījies smēķētavas saglabāšanas "runājošā galva" Ingmārs Līdaka , taisnības labad jāpiemin arī viņa kolēģi, kuri gan paši nesmēķē, tomēr kolēģu sāpi saprot. Ainars Latkovskis (JV): "(..) smēķēt 10 metrus no Saeimas ir vēl riebīgāk, nekā uzturēt Saeimā normālu telpu, kur tie, kuri smēķē, to var darīt iekšā, nedarīt to ārā uz ielas pie Saeimas." Un Ainārs Šlesers (LPV): "Es šodien nebalsošu par to, lai jums nodrošinātu telpu smēķēšanai, bet es šodien nobalsošu par to, lai jūs nesmēķētu ārā lietū, sniegā un aukstumā." (Citēts pēc sēdes stenogrammas.) Lūk, ir jautājums, kurā vismaz daļa pozīcijas un vismaz daļa opozīcijas (jo tomēr iebilda atsevišķi JV un NA pārstāvji) spēj vienoties. Vai, kā izteicās jau minētais Latkovskis, "opozīcija šad tad ir jāatbalsta".