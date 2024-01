Līdz 20 gadu vecumam liegts smēķēt

Tāpat izmaiņas paredz, ka šo produktu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, piemēros naudas sodu pārdevējam no 280 eiro līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai – no 700 eiro līdz 7100 eiro. Līdz šim par šo produktu pārdošanu 18 gadus nesasniegušām personām pārdevējam varēja piemērot sodu no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai – no 700 līdz 1400 eiro.