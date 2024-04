Eiropas Savienība (ES) apņēmusies līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, un elektrifikācija ir viens no būtiskākajiem rīkiem, kā šo mērķi sasniegt. Eksperti lēš, ka tuvākajos gados gaidāms straujš elektroenerģijas patēriņa pieaugums, un likumsakarīgi rodas jautājums – kā šis pieaugums ietekmēs ne tikai patērētājus, bet arī elektrotīkla infrastruktūru? Vai Latvija tam ir gatava?

"Lietojot elektrību, netiek radīti izmeši, un elektrifikācija būtībā ir pāreja no viena resursa, kas ir, piemēram, fosils, uz elektrību. Pamatā šobrīd viss virzās uz to, ka tuvākajā nākotnē cilvēku izvēlētās ikdienas iekārtas, dažādi ikdienas paradumi veidosies ap elektrību," stāsta AS "Sadales tīkls" (ST) biznesa attīstības vadītājs Haralds Millers.