Enerģētikas nozare atrodas nepārtrauktā dinamisku pārmaiņu procesā. Kāda ir labākā recepte ilgtspējīga un droša elektrotīkla attīstībā? Par to forumā "AC/DC Tech 2024" sprieda eksperti no Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK), AS "Sadales tīkls" un Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA).