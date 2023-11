Saeima šonedēļ pieņēmusi lēmumus divos jautājumos, kas Latvijā ilgstoši izraisījušas strīdus - atbalstīja likumprojektu, kas paredz Latvijā ratificēt tā dēvēto Stambulas konvenciju, un konceptuāli nolēma atbalstīt tieslietu ministres Ineses Lībiņas-Egneres (JV) virzīto likumprojektu pakotni, ar kuru Latvijā plānots ieviest jaunu tiesību institūtu - partnerību. Ko mainīs šie dokumenti un kādai rīcībai jāseko turpmāk? Par šiem un citiem aktuāliem tematiem tieslietu nozarē piektdien, 3. novembrī, raidījumā "Kāpēc" Lībiņu-Egneri iztaujāja žurnāliste Olga Dragiļeva.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!