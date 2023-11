Laura Matisone ir Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas trešā kursa studente. Viņa mācās par ārsta palīgu, strādā Jelgavas slimnīcas uzņemšanas nodaļā un pirms šī darba uzsākšanas devusies “Erasmus+” mobilitātes programmā uz Lietuvu. “Jau uzsākot mācības, zināju, ka gribēšu izmantot “Erasmus+” iespējas, jo vēlējos redzēt, kāda ir medicīnas prakse citās valstīs un kā tā atšķiras no mūsu,” viņa norāda.

Neaizmirstama pieredze

Uz Kauņu Laura kopā ar kursabiedri devās uz diviem mēnešiem maijā. Studentes mobilitātes programmai apsvērušas arī citus galamērķus, taču to neizdevās realizēt agro pieteikšanās termiņu, papildu finansējuma un specifisku svešvalodu zināšanu nepieciešamības dēļ. "Sākumā nezinājām, ko no Lietuvas sagaidīt, bet bijām ļoti patīkami pārsteigtas. Mums tik ļoti patika, ka mēs labprāt turp brauktu vēlreiz."

Pieteikšanās starptautiskajai mobilitātes programmai koledžā bija vienkārša. "Mums bija jāuzraksta motivācijas vēstule angļu valodā, jāaizpilda pieteikums, un tad studentu padome to izvērtēja konkursa kārtībā. Papildu punktus varēja dabūt, ja biji iesaistījies kādos skolas darbos, ņēma vērā arī sekmes," viņa informē. Motivācijas vēstule bijusi svarīgākā pieteikuma daļa.

Tā kā Laura "Erasmus+" braucienā devās pirmo reizi, viņa nezināja, ka mobilitātes programmas finansējumu veido gan skolas, gan valsts piešķirtais finansējums. Līdz ar to sākotnēji licies, ka prakses stipendija būs uz pusi mazāka un ar piešķirto naudu varētu nepietikt visiem izdevumiem. "Piešķirtā summa bija pietiekama, lai segtu visus nepieciešamos izdevumus," Laura informē.

Runājot par izaicinājumiem mobilitātes projekta laikā, studente stāsta par komunikācijas problēmām vienā no klīnikām. "Nekad neaizmirsīsim, kā, strādājot valsts apmaksāto pakalpojumu kabinetā, kolēģes otrajā darba dienā aiztaisīja un aizslēdza mums deguna priekšā durvis. Sēdējām pie durvīm un nezinājām, ko darīt," viņa atceras. Abas bija strādājušas apzinīgi un bija neizpratnē, kāpēc kolēģes nevēlējās ar viņām turpināt sadarboties, bet prakses koordinatore palīdzējusi situāciju atrisināt, atrodot citu darba kabinetu. Viņas, neskatoties uz piedzīvoto, spējušas saglabāt pozitīvu attieksmi.

Izaicinājums bijis arī strādāt ar pacientiem, kas par savām analīzēm maksājuši krietni vairāk, ja salīdzina ar Latviju. "Mēs redzējām, kā viņi atnāk, samaksā to lielo naudu un gaida, ka saņems augstas kvalitātes pakalpojumu," viņa klāsta. Šajās reizēs praktikantes lūgušas medicīniskās manipulācijas izdarīt lietuviešu kolēģei, jo gribējies pacientiem nodrošināt labāko iespējamo pieredzi.

"Erasmus+" praksē viņa strādājusi ar visu vecumu cilvēkiem – no zīdaiņiem līdz senioriem. Pirmo reizi paņēmusi asinsanalīzes paraugu bērnam, no kā līdz tam bijis bail. "Tas tomēr ir bērns, uz tevi skatās arī vecāki, tur vēl bijām svešā valstī un komunikācija notika caur lietuviešu kolēģi, bet kaut kā es to izdarīju."