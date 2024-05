Ijabs pirms došanās politikā bija pazīstams politologs, pētnieks un asociētais profesors Latvijas Universitātē. 2019. gada sākumā viņš paziņoja, ka kandidēs uz EP no "Attīstībai/Par" saraksta un kā saraksta līderis arī tika ievēlēts parlamentā, uzreiz pēc tam oktobrī oficiāli kļuvis par LA biedru. Pabriks bijis piecu Saeimas sasaukumu deputāts, darbojies ārlietu un aizsardzības ministra amatos, 2014. gadā ticis ievēlēts par EP deputātu no "partijas "Vienotība" saraksta. Vairākkārt mainījis partijas, LA pievienojies 2019. gadā, bet pēc neveiksmes 14. Saeimas vēlēšanās pavēstīja, ka pamet aktīvo politiku. Pūcem ir gan Saeimas deputāta, gan Rīgas domes deputāta pieredze. Iepriekšējā Saeimas sasaukumā bijis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, bet no amata atkāpās pēc skandāla par domes autostāvvietu atļauju prettiesisku izmantošanu. Žurnālistu un tiesībsargu uzmanību pievērsušas arī LA finansēšanas īpatnības.