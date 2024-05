Krištopans deviņdesmitajos gados bijis viens no apvienības "Latvijas ceļš" dibinātājiem, ievēlēts vairākos Saeimas sasaukumos, guvis gan ministra, gan premjera pieredzi un līdz šim divas reizes no politikas atvadījies, bet 2021. gadā atgriezies kā viens no Šlesera veidotās partijas LPV dibinātājiem un ievēlēts 14. Saeimā. Liepiņa politikā iesaistījusies 2016. gadā, iestājoties partijā "Kam pieder valsts", no KPV LV saraksta ievēlēta 13. Saeimā, taču neilgi pēc vēlēšanām partiju pameta un vēlāk arī nolika deputātes mandātu. 2022.gada rudenī ievēlēta 14. Saeimā kā LPV biedre. Arī Šleseram LPV nav pirmais politiskais spēks, kurā viņam ir līdera loma. Iepriekš viņš vadījis "Jauno partiju", "Latvijas pirmo partiju", vēlāk tās apvienību ar"Latvijas ceļu", kas savukārt iesaistījās apvienībā "Par labu Latviju", bet vēlāk tika pārsaukta par Šlesera Reformu partiju. Visbeidzot Šlesers vadīja partiju "Vienoti Latvijai", bet, kad tā 2014. gadā neiekļuva Saeimā, viņš uz vairākiem gadiem no politikas aizgāja.