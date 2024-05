Lielās talkas dienā Jelgavā aizvadīta vērienīga zemūdens talka. Aptuveni divdesmit ūdenslīdēju no Driksas upes izcēla simtiem kilogramu atkritumu, no kuriem daudzi dzelmē gulējuši gandrīz pusgadsimtu. Aizvadītajās brīvdienās Lielajā talkā Latvijā sakopti 1149 objekti, no tiem 35 talkas vietas bija pieteiktas Jelgavā.