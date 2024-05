Ik dienu mediķi pacientiem palīdz atgūt veselību. Tiesa gan – ne visi iedzīvotāji to novērtē. Nereti ārstniecības personas saskaras ar agresivitāti vai pat vardarbību no pacientu puses. Latvijas Ārstu biedrības veiktajā aptaujā par mediķu pieredzi ar agresīviem pacientiem liela daļa atzinusi, ka šāda pieredze viņiem ir. Vairums no tiem ar šādām situācijām darba laikā ir saskārušies pat vairākkārt.

Latvijas Ārstu biedrības veiktajā aptaujā ar savu pieredzi dalījās vairāk nekā 1700 mediķu. Ar vardarbību no pacientu vai to tuvinieku puses ir saskārušies krietni vairāk nekā puse no šiem mediķiem. "61% ir saskāries ar vardarbību darbā. Tā nav fiziska vardarbība, tā ir arī vārdiska, mutiska. Pie tam – ļoti lielai daļai tas nebija viens gadījums, tie bija trīs gadījumi un vairāk, kur ir šāds fakts noticis. No visiem kolēģiem 90 bija vērsušies arī policijā, bet tikai 30 cilvēkiem bija pieņemts tas iesniegums," saka Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece.