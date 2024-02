Tukuma novada dome no 1. maija paredzējusi atcelt līdzmaksājumu apgādniekam par seniora uzturēšanos pansionātā, bet izmaksas sociālās aprūpes centrā “Rauda” palielinātas jau no 1. janvāra. Bērniem vai citiem radiniekiem, kuri uzņēmušies aprūpi par senioru, mēnesī nāktos piemaksāt ap 700 eiro. Lēmumu deputāti paredzējuši pieņemt 29. februārī, bet jau pašreiz esot saņemti vairāk nekā desmit iebildumu no iedzīvotājiem.

Sociālās aprūpes centra "Rauda" iemītnieki šorīt ar prieku vēroja bērnu uzstāšanos. Kā "ReTV" stāsta uzrunātie seniori, šeit viņiem patīkot un arī aprūpēti tiekot labi.

Seniori par aprūpi un uzturēšanos centrā maksā 85% no savas pensijas. Ar to gan visbiežāk nepietiek, lai segtu visas izmaksas, tāpēc vientuļajiem pensionāriem pārējo sedz pašvaldība. Tie centra iemītnieki, kuriem ir bēni vai citi apgādnieki, līdz šim no pašvaldības varēja saņemt 400 eiro līdzmaksājumu, bet pārējo sedza apgādnieki un paša pensija. Šovasar gan šī pašvaldības iniciatīva tikšot atcelta.

Skatīties video:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!