Visi trīs kandidāti ir ilgstošu pieredzi politikā. Dombrovskis politikā startējis 2002. gadā kā viens no partijas "Jaunais laiks" dibinātājiem, ievēlēts 8. Saeimā, bijis finanšu ministrs. 2004. gadā ievēlēts par EP deputātu, bet 2009. gadā atgriezās Latvijā, ekonomiskās krīzes laikā uzņemoties premjera amatu. Pēc Zolitūdes traģēdijas Dombrovskis 2014. gada sākumā no amata atkāpās, bet rudenī ievēlēts EP, kur kļuva par Eiropas Komisijas viceprezidentu un komisāru. Šobrīd viņš ir Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks.

Arī Kariņam šīs nav pirmās EP vēlēšanas - viņš bijis EP deputāts no 2009. līdz 2019. gadam, tad kļuvis par Latvijas ministru prezidentu, bet pēc četriem gadiem amatā pērn no tā atkāpās pēc neveiksmīga mēģinājuma paplašināt koalīciju. Pērn septembrī Kariņš kļuva par ārlietu ministru, taču aprīlī no šī amata atkāpās pēc privāto lidojumu skandāla. Patlaban Kariņš ir partijas "Vienotība" valdes loceklis un JV priekšsēdētājs. Kalnietei ir diplomātes un ārlietu ministres pieredze, politikā iesaistījusies Latvijas Tautas frontē, vēlāk iestājusies partijā "Jaunais laiks", piedalījusies "Pilsoniskās savienības" dibināšanā, bet šobrīd ir partijas "Vienotība" biedre. Kalniete ir EP deputāte kopš 2009. gada.