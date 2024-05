Lieldienu brīvdienas ne vienu vien terasi pārsteidza nesagatavotu – siltais laiks daudziem no mums ļāva mainīt plānus un pārcelt pikniku tieši uz tās un, kā zināms, tuvākajā laikā saulīte un siltums lutinās arvien vairāk. Tas ir spēcīgs atgādinājums, ka labākais laiks eļļot terasi ir – tieši tagad! Vai drīzāk – tiklīdz diena iesilusi līdz 15 grādu temperatūrai. Ar ko sākt terases eļļošanu un kā to darīt? Turpinājumā lasiet sīkāk paršo procesu no A līdz Z!

Kāpēc vispār eļļot terasi?

Droši vien nevienam no laimīgajiem terašu īpašniekiem nav papildus jāskaidro, kāpēc ir nepieciešams eļļot terasi, un tomēr mēdz teikt, ka atkārtošana ir zināšanu māte, tāpēc galveno kritēriju atgādinājums noderēs.

Terases koka dēļu eļļošana būtiski paildzina tās mūžu. Izmantojot kvalitatīvu eļļošanas materiālu tiek novērsta dažādu mikroorganismu kaitējošā ietekme uz koku. Ko tas nozīmē? To, ka dēļi kļūst izturīgāki pret dažādu sēnīšu vai pelējuma risku. Kvalitatīvi eļļošanas materiāli palīdz saglabāt koka dabisko mitruma līmeni, kas, savukārt, samazina vai vispār novērš arī sausuma izraisīto plaisu rašanos. Eļļota terase ir izturīgāka gan pret laikapstākļu ietekmi, gan pret UV stariem.

Eļļotu terasi uzturēt un atjaunot ir vienkāršāk. Ja terases koka dēļi ir eļļoti, veicot atjaunošanas darbus nav nepieciešams atbrīvoties no iepriekšējā klājuma, kā tas būtu, piemēram, krāsas vai lakas gadījumā. Kad pienācis laiks terases toni atjaunot, pirms tam nepieciešama tikai virsmas mazgāšana.

Eļļošanas lielais trumpis – izceltā koka faktūra. Ne krāsas, ne lakas kārta nespēj saglabāt koka dabisko faktūru – tieši to, kas terasi padara tik siltu un omulīgu. Terases dēļu eļļošana tekstūru padara izteiktu un dziļu, izceļot tās dabiskumu.

Foto: Publicitātes attēli

Kādi materiāli un instrumenti būs nepieciešami terases eļļošanas projektam

Pirms sākt terases eļļošanu, sagatavojiet visu, kas būs nepieciešams procesā: kvalitatīvas eļļas, otas vai rullīšus eļļas uzklāšanai, slīpmašīnu vai smilšpapīru virsmas sagatavošanai, tīrīšanas līdzekli vai spiediena mazgātāju, iespējams, arī aizsargbrilles un cimdus. Kur to visu meklēt? "Tikkurila" klāstā ir pieejams darba rīku komplekts "Anza", kurā iekļauts terases eļļošanas pamatlietas – slīpēšanas un eļļošanas darbarīks ar rokturi – pagarinātāju, krāsošanas vanniņa un ārdarbu ota. Ja domājam par pašu eļļu, "Tikkurila" piedāvā kvalitatīvo "Valtti Plus Terrace Oil", kas nodrošina gan gatavu toņu pieejamību (pelēku, melnu un brūnu toni), gan augstu aizsardzību pret UV starojumu. Toņa izvēlē jāvadās pēc mājas esošā toņa, apkārtējās vides noskaņas un terases galvenā uzdevuma – kā tas viss saskanēs savā starpā?

Toņa izvēlē var iesaistīt draugus un ģimeni, taču jārēķinās ar to, ka diskusija var sanākt visai spraiga. Tādā brīdī varat piesaistīt ekspertu – profesionāļa konsultāciju darba dienās laikā no 8.00 līdz 16.00 bez maksas var saņemt, zvanot uz "Krāsu līniju" pa tālruni 82888, bet ārpus darba laika sūtīt jautājumu uz academy.lv@ppg.com. Piemērotākā toņa izvēlē talkā var nākt arī "Tikkurila" mobilā lietotne "Color Master", ar kuras palīdzību iespējams parocīgi vizualizēt sevis izvēlēto toni uz reālas virsmas.

Sagatavošanās darbi – tikpat svarīgi kā pati eļļošana

Kurš ir pirmais un svarīgākais sagatavošanās darbs terases eļļošanas projektā? Patiesībā, tādi ir divi:

izmēģinājuma krāsošana – tests. Kā izvēlētais eļļas tonis izskatīsies tieši Jūsu terasē? Kā tas sadzīvos ar apkārtējo vidi, māju, mēbelēm un iedzīvi? Vislabākais veids, kā pārliecināties, ka izvēlētais tonis ir īstais, ir veikt testa krāsošanu nelielam terases fragmentam. Daudzi iebilst, ka šāds tests prasa laiku – tā tas ir. Taču ieguvums ir pārliecība par izvēlēto toni vai sapratne, ka jāizmēģina cits tonis. Un tas nav maz;

Foto: Publicitātes attēli

Uzmanību, gatavību – eļļošana var sākties

"Terases eļļošanas procesam ir jānorit tam piemērotā dienā – tā ir silta, bet ne pārmēru saulaina diena, kurā nav gaidāms lietus. Izvēloties šādu dienu terases eļļošanai, mēs iedodam visus priekšnosacījumus, lai koks labi uzsūktu eļļu ar visām no tā izrietošajām sekām," stāsta Tikkurila eksperts Arnis Pastars. Eksperts norāda, ka ideālākā gaisa temperatūra terases eļļošanai ir apmēram +15°C līdz +20°C, kas mūsdienās nozīmē – Latvijas aprīlis, maijs vai septembris. Ja izmanto iepriekš pieminēto eļļošanas pamatkomplektu Anza, eļļošanas process ir ērts un pārdomāts, jo iekļautais eļļas aplikators ļauj viegli uzklāt eļļu arī gūti aizsniedzamās vietās, savukārt vannīte palīdz samazināt eļļas izšļakstīšanos. "Process ir jāveic lēni un rūpīgi – tas veicinās eļļas iesūkšanos koksnes virsmā, bet ir ļoti svarīgi visu virsmu apstrādāt vienā piegājienā. To eļļu, kas nav uzsūkusies 15 minūšu laikā, vajag notīrīt ar drāniņu, kas neatstāj plūksnas," piebilst Pastars. Pēc eļļošanas terasei jāļauj nožūt apmēram 24h.

Neprofesionāļa pieredzes stāsts terases eļļošanā pierāda – tas ir izdarāms

Terases eļļošana ir ne vien paveicams, bet pat aizraujošs process - to pierāda Instagram profila "our_way_our_place" saimniece Madara. "Laikapstākļu ietekmē mūsu terase bija kļuvusi pelēka un es nolēmu to uzlabot. Esmu koka faktūras fane, tāpēc lakošanu un krāsošanu vispār neapsvēru - uzreiz meklēju iespēju terasi eļļot," stāsta Madara. "Es vispār nešaubījos, ka es to varu! Vīrs, iespējams, bija nedaudz skeptisks, bet tas mani tikai vēl vairāk motivēja stingri turēties pie instrukcijas un rezultātā – viss izdevās ideāli. Esmu ļoti apmierināta, vīrs arī ir priecīgs!" Ja vēlaties redzēt, kā Madaras terase izskatījās pirms eļļošanas un kā viņai veicās procesa gaitā, apskatiet video!

