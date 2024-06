Brokastis, brīvdienas, vakara pasēdēšanas, svētki, īsāk sakot: vasara mājas pagalmā – tas ir tik jauki, ja vien esam apmierināti ar pagalma izskatu. Ja vēlamies, lai mājas pagalms izskatās kopts, ir jāparūpējas ne tikai par kārtību un augiem tajā, bet jāskatās plašāk – mājas fasāde ik pa laikam jāuzfrišina un bruģis jāatjauno. Tieši fasāde un bruģis rada fundamentālo kārtības vai nekārtības sajūtu, tieši šie elementi veido mūsu ģimenes fotogrāfiju un, patiesi – arī visas mūsu dzīves fonu! Latvijas pavasaris ir ideāls laiks, kad piešķirt mājas fasādei un pagalma bruģim svaigu izskatu, lai siltā sezona sagādātu vēl vairāk prieka. Un nē – nav nepieciešams rezervēt strādnieku brigādi, lai to izdarītu, jo svaigu noti savam pagalmam katrs var piešķirt pats. Kā to izdarīt? Par to vairāk turpinājumā!

Pavasara darbs mājas koka fasādei – lazurēšana

Lai koka fasāde izskatītos svaiga, lai tā būtu pasargāta no saules un mitruma ietekmes, bet, lai saglabātu fasādes koka raksturu, var izmantot lazurēšanu. Lazūra ir caurspīdīgs koka apstrādes materiāls, kas koka virsmu pilnībā nepārklāj, tāpēc koka faktūras smalkumi saglabājas arī pēc apstrādes. Patiesībā ir gluži otrādi – lazūra koka faktūru pat izceļ, padarot fasādes dabisko raksturu un struktūru vēl pamanāmāku. Lazūras mēdz būt dažādas – šķidras, vidēji šķidras un biezas, tās ir pieejamas daudzos un dažādos toņos, tāpēc piemērotu variantu atrast nav grūti.

Pirmajā reizē veicot lazurēšanu virsma ir jāapstrādā – jānoslīpē un jānogruntē, lai veidotos laba saķere un produkts uzsūktos kokā. Pēc gruntēšanas ļaujiet kokam nožūt – ir ļoti svarīgi, lai koks būtu sauss. Ja vēlaties, lai rezultāts būtu neatvairāms, lazurēšanai izmantojiet piemērotu otu un produktu klājiet divās plānās kārtās, nevis vienā biezā. Pareizi izvēloties laikapstākļus, tas ir, sausu pavasara dienu apmēram +15C līdz +20C, darbu patiešām var paveikt ikviens mājas saimnieks vai saimniece, pirms tam, protams, veicot izmēģinājuma krāsojumu uz neliela fasādes fragmenta. Procesā palīdzēs video instrukcija, kurā ieskatīties brīžos, kad noplok drosme

Kopsavilkumā var secināt – plusu un ieguvumu no lazurēšanas netrūkst – kokam tiek nodrošināta aizsardzība no mitruma, tā pasargā koku no plaisu veidošanās un galvenais – lazurēšana atklās jums un citiem, cik dabiski skaista ir jūsu mājas koka fasāde!

Bruģis un tā beicēšana – nedēļas nogales projekts ar pamatīgu efektu

Akmens vai betona bruģakmeņi ir tik pamatīgi un ilgmūžīgi, ka tos iegādājamies nevis uz pieciem vai desmit gadiem, bet visam mūžam. Visticamāk, tie labi kalpos arī mūsu bērniem un mazbērniem. Bet ir viens "bet" – ar laiku skaistais, pamatīgais un izturīgais bruģis morāli noveco. Tas tiek apdzīvots ar eļļas pleķiem, autoriepu sliežu pēdām un citām neglaimojošām niansēm, kas pagalmam liek izskatīties netīram. Lai cik rūpīgi bruģi mazgā un tīra, ir tādi pleķi un pleķīši, kas nepazūd un nepazūd. Labā ziņa – arī šādu segumu ir iespējams atjaunot, uzlabot, likt tam izskatīties kā jaunam, ja izmanto piemērotus krāsu produktus – bruģa beici. Pat tad, ja šī ir pirmā reize, kad dzirdat par bruģa beici, pagalmu varēsiet atjaunot saviem spēkiem. Par to liecina "Instagram" profila "Our_way_our_place" saimnieces Madaras Kivkucānes pieredze.

"Kopumā process ir visai vienkāršs – izvēlamies dienu, notīrām bruģi (ja izmantojam mazgāšanas metodi, tad ļaujam bruģim nožūt) un tad beicējam ar speciālu beici. Visu iesāku ar produkta daudzuma aprēķinu – manam porainajam bruģim jāparedz nedaudz vairāk "Tikkurila Patio Kivikuullote" nekā tad, ja bruģis būtu blīvs. Darbiņu krietni atviegloja piemērotu instrumentu izvēle – nākošajā reizē noteikti ņemšu ne tikai plato, bet arī šauro otu ar garo kātu. Manā gadījumā procesam patraucēja lietus, bet veiksmīgāki saimnieki var iesākt un pabeigt bruģa uzlabošanu dienas laikā!"

Par izaicinošākajiem faktoriem bruģa beicēšanā Madara nosauc divus:

pareizās dienas izvēli darbam. Kā norāda Madara, lietavas procesu var nopietni traucēt, jo bruģim beicēšanas laikā jābūt sausam; bruģa tīrīšanu – jo pārtraucot procesu, nākošajā reizē atkal jāsāk ar virsmas sagatavošanu.

Vai rezultāts bija tā vērts? "Par visiem simts procentiem," norāda Madara, "desmit gadus vecais bruģis izskatās kā jauns! Turklāt, "Tikkurila" beice ne tikai izlīdzina toni, bet arī pleķus padara neredzamus! Prieks, ne bruģis!" Vaicāta par to, ko nākamajā reizē darīs citādāk, Madara nosmej: "Veicot šo darbiņu uzvilkšu slēgtus apavus!"

Lai pagalms sniegtu vairāk prieka

Mājas fasādes lazurēšana un bruģa beicēšana var kļūt par vienas nedēļas nogales projektu, taču gandarījums par paveikto priecēs vēl ilgi. Ja vēlaties izmēģināt spēkus, un, tāpat kā Madara un daudzi citi, veikt šo darbu saviem spēkiem, noteikti ieskatieties "Tikkurila" krāsu produktu klāstā. "Valtti" toņu karte ļauj izvēlēties no 40 toņiem mājas koka fasādes lazurēšanai, bet bruģa beice pieejama desmit tradicionālos toņos. Beice veido neslīdošu virsmu un tā ir veidota uz ūdens bāzes.

