Organizācija savā ziņojumā norādījusi, ka preses brīvību visā pasaulē apdraud tieši tie, kam to vajadzētu garantēt, – politiskās autoritātes. 2023. gads ir zīmīgs ar to, ka starptautiskajai sabiedrībai acīmredzami trūkst politiskās gribas īstenot žurnālistu aizsardzības principus, norāda indeksa veidotāji.

Paralēli šiem notikumiem politiķi izmanto mediju kā pretinieku, mēģinot to pretstatīt tautai. Ainārs Šlesers no Saeimas tribīnes kaislīgi stāsta, kā valdība korumpējot medijus. Tostarp to pārmet arī manis vadītājai "Delfi" redakcijai. Tikai pavisam īpatnējā kārtā es šo politiķi redzu nākam un ejam redakcijas telpās, jo "Delfi", tāpat kā citi "korumpētie" mediji, nez kāpēc dod opozīcijai vārdu, dod platformu, dod iespēju pamatot savus priekšlikumus. Neignorē to. Bet tas vairs nav svarīgi, Šlesers precīzi zina savu auditoriju un to, ka lielai daļai svarīgs ir vēstījums, ka mediji noteikti ir ļaunās elites sastāvdaļa. Tā ir Šlesera politika. Bet ne tikai viņa, tāpat redzējām arī "Nacionālās apvienības" atteikšanos runāt ar "Re:Baltica" , balstoties uz visvienkāršāko nepatiku pret mediju un tā darbu saistībā ar šo partiju.