Wi-Fi ir kļuvis par mūsu ikdienu. Tas nodrošina virkni ērtību – no ātra un ērti lietojama interneta datorā un telefonā līdz iespējai ar viedtālruni kontrolēt viedās mājas ierīces. Pie Wi-Fi esam tā pieraduši, ka vairums cilvēku par to ikdienā vispār nedomā. Viens rūteris baro visu mājas ekosistēmu, to sargā parole, un cilvēks jūtas droši un mierīgi.