LTV valdes locekles finanšu jautājumos Elīzas Bērziņas atlūgums apstiprina informāciju par samilzušajām problēmām LTV vadībā. Visticamāk, viens no skandalozākajiem iemesliem, kādēļ no amata atkāpās Elīza Bērziņa, bija Ivara Priedes mēģinājums steigā "izgrūst cauri" sekojošus pārvietojamo televīzijas staciju (PTS) iepirkuma nosacījumus – 15 dienu laikā noskaidrot uzvarētāju, ātri noslēgt 10 900 000 eiro vērtu līgumu un nekavējoties pārskaitīt uzvarētājam avansā 4 700 000 eiro jeb aptuveni 50% no līguma summas. Tā mūsu nozarē ir iepriekš neredzēta pretimnākšana uzņēmējiem. Pateicoties Elīzas Bērziņas protesta demaršam, Ivars Priede no šīs LTV saimnieciski neizdevīgās un riskantās ieceres bija spiests atteikties.