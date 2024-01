Efektīva tiesu sistēma ikvienai personai nodrošina tās aizskarto tiesību aizsardzību, sekmē valsts varas atzaru savstarpējo līdzsvaru un demokrātiskas valsts iekārtas funkcionēšanu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi, jo tiesiskās drošības apstākļos attīstās civiltiesiskā aprite un investīciju piesaiste.

Kā panākt to, lai Latvijas sabiedrība varētu pilnvērtīgi baudīt efektīvas un modernas tiesu sistēmas sniegtās iespējas? Pašlaik Tieslietu padomē risinās diskusijas par tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanu. Ir izskanējuši priekšlikumi gan par spriedumu rakstīšanas vadlīnijām, gan par tiesneša palīga amata pienākumu norobežošanu no tiesas sekretāra amata pienākumiem, gan par lietu izskatīšanas termiņu ievērošanas rūpīgāku uzraudzību.

Tiesvedībai pirmās instances tiesā, līdzīgi kā attīstītākajās Eiropas valstīs, ir jākļūst par nozīmīgāko tiesvedības posmu lietas izskatīšanā. Lai to panāktu, pirmkārt, ir jāmaina tiesāšanās kultūra un, otrkārt, jāveido šādam mērķim atbilstoši procesuālie noteikumi.

Latvijā dažādu iemeslu dēļ nav iesakņojusies tāda tradīcija, ka tiesvedības process risinās kā tiesneša un lietas dalībnieku dialogs. Jāuzsver, ka mūsdienās tiesneša loma vairs neaprobežojas tikai ar tiesas sēdes formālu vadīšanu. Sadarbības princips pieļauj un pat pieprasa to, lai tiesnesis gan lietas sagatavošanas, gan iztiesāšanas stadijā veidotu dialogu ar lietas dalībniekiem. Šā dialoga mērķis ir izlīguma panākšana, bet, ja tā nav iespējama, tad tiesa dialogā ar lietas dalībniekiem noskaidro gan strīda būtību, gan arī faktisko un tiesisko apstākļu aspektus, par kuriem lietas dalībnieku domas dalās. Lietas dalībniekiem ir pienākums sadarboties gan ar tiesu, gan arī savā starpā, jo tas nepieciešams publisko interešu nodrošināšanas labad, proti, lai tiesībās paredzētais taisnīgums gūtu savu praktisko piepildījumu ikvienā tiesas lietā. Šāda tiesāšanās kultūra sekmētu to, ka jau pirmās instances tiesā tiek pareizi izprasta tiesiskā strīda būtība. Tādējādi mazinātos to apelācijas sūdzību skaits, kurās tiek apstrīdēti pirmās instances tiesas secinājumi par faktiskajiem apstākļiem, kā arī tiktu praktiski izslēgtas tādas kasācijas sūdzības, kurās lietas dalībnieks joprojām mēģina pārliecināt tiesu par, viņaprāt, pareizu tiesiskā strīda izpratni.