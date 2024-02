Ir pagājuši divi gadi, kopš 2022. gada 24. februārī Krievija iebruka Ukrainā ar mērķi gāzt šīs valsts demokrātiski ievēlēto valdību un to pilnībā okupēt un pakļaut autoritārā, ja ne totalitārā Maskavas režīma varai. To, kas ir tā sauktā krievu pasaule ("ruskij mir"), jau pirmajās kara dienās iezīmēja Krievijas armijas īstenotā mierīgo civiliedzīvotāju nošaušana Bučas un Irpinas ielās. To apstiprināja vēl pēdējās dienās publicēts drona videoieraksts, kur redzams, kā krievu karavīri nošauj vairākus ukraiņu karavīrus, kas nolikuši savus ieročus un ir gatavi padoties gūstā.