Pastāsti par nedienām savā dārzā un laimē raženus krūmmelleņu stādus

Jau sen sapņo par gardajām krūmmellenēm savā dārzā? Lūk, tava iespēja tikt pie trim brangiem krūmmelleņu stādiem ' Blue Ray', 'Patriot' un 'Bonus.' Portāls "Tavs Dārzs" sadarbībā ar Latvijas Stādu parādi aicina pastāstīt par sava dārza problēmu – augu kaitēm vai grūtībām dārza labiekārtošanā.

Atsūti aprakstu ar sava dārza problēmu, pievieno foto vai video līdz 19. septembra pusnaktij un varbūt tieši tu būsi laimīgais, kurš saņems trīs raženus krūmmelleņu stādus no stādaudzētavas SIA "Arosa-R".

Foto un aprakstu gaidām e-pastā: maja@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu, kas redzama zemāk.

Nav svarīgi, kādu augu skārusi liksta – tas var būt augļu koks, kāds eksotisks augs, puķes, dzīvžogs, krūmi vai pat kāds dārzenis no sakņu dārza! Tikpat labi ķibele dārzā var būt kādas dobes ierīkošana, taciņas izveide vai siltumnīcas dezinficēšana pēc sezonas beigām. Ja ir kāds sasāpējis jautājums ar ko pats netiec galā un nav kam pajautāt padomu, sūti to mums! Stāstus ar speciālistu padomiem publicēsim "Tavs Dārzs" portālā, lai arī citi var mācīties no kļūdām, bet uzvarētājs tiks paziņots 19. septembra rītā.

Ja savu dārzu vēlies papildināt ar vairāk nekā trim krūmmelleņu šķirnēm vai kādu citu augu – ieplāno 21. septembri, jo tad Siguldas Svētku laukumā norisināsies grandiozā Stādu parāde, kurā varēs iegādāties dažādus skaistus augus savam dārzam vai arī noderīgu dārza tehniku. Šeit vari aplūkot "pērles", kuras varēs iegādāties Stādu parādē.

Lūk, kādi skaisti krūmmelleņu stādi gaida savus jaunos saimniekus: