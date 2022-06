Foto: Jēkabpilī demontē kritušo padomju karavīru pieminekli un atrod mirstīgās atliekas

Otrdien, 14. jūnijā, Jēkabpils vietvarai otro dienu strādājot pie tā, lai demontētu un pārvietotu kritušo karavīru apbedījuma postamentu un apjomīgo memoriālu, atrastas trīs cilvēku mirstīgās atliekas, portāls "Delfi" uzzināja reģionālajā medijā "radio1.lv".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Demontāžās un mirstīgo atlieku zondēšanas darbi Rīgas ielā, Jēkabpilī, kur atrodas padomju pieminekļi, sākti 13. jūnija pulksten 5 no rīta. Teritorija ap objektu tika nožogota, uz vietas strādāja SIA "Jēkabpils pakalpojumi" tehnika.

Otrdien, 14. jūnijā, turpinot zondēt kritušo karavīru piemiņai uzstādītā postamenta vietu, līdzās tai atrastas trīs padomju karavīru mirstīgās atliekas.

Iepriekš, aprīlī, sarunā ar portālu "Delfi" Jēkabpils novada domes vadītājs Raivis Ragainis sacīja, ka pašvaldības iecere ir kapavietu, kā arī apjomīgo Otrā pasaules kara memoriālu pārvietot uz brāļu kapiem Varoņu ielā kilometru tālāk.

"Plāns, kāds tas ir bijis vairāku gadu garumā, ir tāds, ka vēlamies Rīgas ielu, kas ir centrālā pilsētas iela, atbrīvot no apbedījumiem," aprīlī sarunā ar portālu "Delfi" sacīja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Šo plānu Jēkabpils vara tika lolojusi jau kopš 2014. gada un pat vēl senāk. "Esam saskaņojuši ar krievu biedrību "Pamjatj", ka nav labi kapavietai atrasties ceļa malā. Katru dienu tur mammas iet ar ratiņiem, bērni skraida. Kapos tā nedrīkstētu būt. Tā nav īstā vieta," stāstīja domes vadītājs.

Piemineklis – postaments un lielgabals Jēkabpilī, Rīgas ielā tika uzstādīts aizvadītā gadsimta 40. gados. Zem tā esot apglabāti Otrajā pasaules karā kritušais gvardes ģenerālmajors Kuprijanovs, gvardes pulkvedis Šarikalovs, pulkvedis Gazajevs.

Pērn februārī lielgabalu nozaga un iesvieda Daugavā. Savukārt turpat līdzās izveidotais Otrā Pasaules kara memoriāls ir apjomīgs tēlniecības darbu ansamblis.

Memoriālu atklāja 1976. gadā, un to veidoja tēlnieks Ļevs Bukovskis un arhitekts Gunārs Asaris. Memoriāls veltīts deviņiem Padomju Savienības varoņiem, kuri krita, atbrīvojot Jēkabpils rajonu no Vācu karaspēka.

Lēmumu par postamenta Otrajā pasaules karā kritušajiem un betona kolonnu demontāžu Jēkabpils vietvara pieņēma 26. maijā, vēstīja portāls "radio1.lv".

Vietvara tika informējusi, ka vispirms tiks veikta izpēte, vai šajā vietā tiešām ir apbedījumi. Tos cieņpilnā veidā plānots pārapbedīt brāļu kapos Varoņu ielā. Paredzēts novākt stēlas jeb stabus ar piestiprinātajām granīta plāksnēm.

Saglabāt iecerēts mākslinieku veidotās plāksnes, ko sākotnēji novietos SIA "Jēkabpils pakalpojumi" noliktavā, bet pēc pārapbedīšanas izvietos brāļu kapos.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Saeima 26. maijā lēma steidzamības kārtā jeb divos lasījumos skatīt likumprojektu "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā", kas paredz līdz šī gada 15. novembrim demontēt šāda veida objektus. Jau 26. maijā likumprojekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā.

Likumprojekts arī paredz, ka citus demontējamos objektus līdz 30. jūlijam noteiks Ministru kabinets.

Objektu demontāža būs jāveic līdz šī gada 15. novembrim, un to darīt būs pienākums pašvaldībai, kuras teritorijā objekts atrodas. Plānots, ka demontāžu primāri finansēs no fizisko un juridisko personu šim mērķim paredzētajiem ziedojumiem, ja tādi ir. Pārējos nepieciešamos līdzekļus finansēs vienādā apmērā no valsts un attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem.