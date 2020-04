Foto: Rīgā mersedess bez TA un OCTA ietriecas trīs spēkratos; vadītājs aizbēg

Otrdien, 14. aprīlī, Rīgā, blakus Kārļa Ulmaņa gatvei – Raudas ielā – notika ceļu satiksmes negadījums, kurā vecs mersedess ietriecās trijos ielas malā stāvošos automobiļos. "Mercedes-Benz" vadītājs notikuma vietu pameta, spēkratu pametot avārijas vietā.

Kā izrādījies, šis "Mercedes-Benz E300" jau pāris gadus ir izslēgts no transportlīdzekļu reģistra – tā numurzīmes ir nederīgas un ar to ir aizliegts piedalīties ceļu satiksmē. Līdz ar to spēkratam nav nedz OCTA polises, nedz arī derīgas tehniskās apskates – tā nav veikta kopš 2017. gada.

Autovadītājs acīmredzami braucis diezgan ātri, jo, pat neskatoties uz samērā garajām bremzēšanas pēdām, tas taranēja trīs ielas malā stāvošus automobiļus – "Volkswagen Passat" un divus BMW, kas tika uzstumti viens otram.