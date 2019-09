Tiesu izpildītāji atņem naudu autisma skartā Artūra ģimenei no projekta 'Stiprini stipros'

Portāla "Delfi" redakcijā vērsusies Diāna Krasiļņikova, mamma 22 gadus vecajam Arturam (foto), kurš cieš no smagas autisma formas. Viņu nedrīkst ne mirkli atstāt vienu, viņa vārdu krājums ir vien trīs vārdi – "mamma", "baba" un "bēda". Kā izrādījies, tad ģimeni spīlēs saņēmuši tiesu izpildītāji, kuri iemanījušies no niecīgajiem ģimenes ienākumiem ieturēt naudu par parādiem, ar kuriem Diānai nav nekādu saistību. "Mēs esam nolikti uz izdzīvošanas sliekšņa, priekšā man ir trešā pēc skaita sarežģīta operācija. Par mums vienkārši ņirgājas," klāsta sieviete.

Parāds, kura nav

Krasiļņikova stāsta, ka agrāk viņai ar vīru piederēja kopīgs trīsistabu dzīvoklis Sarkandaugavā, Limbažu ielā. Dzīvokli viņi gan ieķīlāja, jo brālim radās nepieciešamība pēc naudas biznesa attīstīšanai. Tomēr projektam neveicās, savukārt dzīvokli Krasiļņikovai ar vīru parāda dēļ atņēma. Ņemot vērā, ka Diānu pameta arī vīrs, var tikai iztēloties, ko viņai nācies pārciest, nonākot uz ielas kopā ar mammu gados un slimo dēlu. Vairāk par to lasi projekta "Stiprini stipros" rakstu sērijā šeit un šeit.

"Dzīvokli jau sen paņēmusi banka, es jau piecus gadus dzīvoju īrētā miteklī. Visi mūsu ienākumi ir mammas un dēla pensija, kā arī es vēl no "Sarkanā krusta" saņemu nelielu atalgojumu par to, ka rūpējos par Arturu. Mēs izdzīvojam, no visa atsakāmies, lai tikai varētu nodrošinātu normālu dzīvi slimajam dēlam. Mēs skaitām katru centu. Un, lūk, augusta beigās, kad devos saņemt algu un atvaļinājuma naudu, es sapratu, ka uz konta trūkst liela summa. Palūdzu izdruku, un izrādījās, ka tiesu izpildītāji Jānis Lazdiņš un Ainārs Šusts ieturējuši no maniem nabadzīgajiem ienākumiem vairāk nekā 260 eiro. Tā ir milzu nauda mūsu ģimenei," teic Diāna.

Iegūtajā izdrukā redzams, ka 30. augustā tiesu izpildītājs Lazdiņš no Krasiļņikovas konta noņēmis 183,62 eiro, bet Šusts – 44,01 eiro. Tiesa, pēc pāris nedēļām Lazdiņš, saņēmis Diānas skaidrojumu, naudu atdeva. Šusts tā neizdarīja.

"Viņš mums pateica, ka naudu atdot vairs nav iespējams. Kā tad tā? Sanāk, ka mūsu valstī ir likumīga zagšana? Sanāk, ka tev ielien kabatā, atņem naudu, lai gan tam nav nekāda pamata, un, kad tu pierādi, ka tev nav nekādu parādu, tad no tevis atgaiņājas kā no mušas, bet atdot negrasās pat kapeiku," teic Diāna, kura atrodas uz izmisuma robežas, turklāt viņu gaida šogad jau trešā sarežģītā operācija.

Diānai šogad izoperēja daļu kuņģa, operācija noritēja ar sarežģījumiem, tāpēc ķirurģisko manipulāciju atkārtoja. Pusgada laikā viņai nācās trīs reizes pirkt speciālās medicīniskās jostas, no kurām katra maksāja 60 eiro. Pēc tam Diānu aizsūtīja uz biopsiju un 25. septembrī viņai noteikta vēl viena operācija.

"Man nav ar ko iet uz slimnīcu, un nav ar ko atstāt mājas slimu bērnu ar mammu gados. Tas ir pazemojoši – prasīt un lūgties, lai mums atdod naudu. Mūsu ienākumi ir tādi, ka mēs regulāri vēršamies ar lūgumiem labdarības organizācijā "Ziedot.lv". Un liels viņiem paldies par visu, ko viņi dara. Varbūt esmu pārāk emocionāla, bet pat fašisti bija humānāki, kad sadedzināja nevēlamos, bet mūs nogalina psiholoģiski," uzskata Diāna Krasiļņikova.

Kamēr Diāna uzturēsies slimnīcā, mammai un dēlam nāksies izdzīvot. Sāks krāties parādi par dzīvokli, tādējādi viņiem atkal draudēs izlikšana no dzīvokļa. Atkal viss noritēs pēc iepriekšējās shēmas: sievietei piedāvās nodot bērnu-invalīdu internātā, bet pašai iet strādāt, lai uzturētu sevi un mammu. Ideālais atrisinājums būtu no Rīgas domes saņemt sociālo dzīvokli, bet, lai tādu iegūtu, ir jāievēro virkne noteikumu un formalitāšu, kuru dēļ ģimene joprojām dzīvo īrētā miteklī.

"Skatīsimies uz šo situāciju ar skaidru galvu: mans dēls nevienam nav vajadzīgs, izņemot mani. Kas par viņu varēs tā rūpēsies, ja ne es, ja uz vienu medicīnas darbinieku ir pa desmit tādiem kā viņš? Viņš dzīvs sapūs tajā internātā. Kā es varu ar savām rokām parakstīt tādu lēmumu savam vienīgajam bērnam, kurš kopā ar mani pavadījis visu savu dzīvi? Nezinu, kā tālāk dzīvot. Tas ir neizturami," rezumē Diāna.

Informācija par parādnieku ir konfidenciāla

Situācijas noskaidrošanai portāls "Delfi" vērsās pie tiesu izpildītāja Aināra Šusta un saņēma viņa palīdzes Gintas Neifeldes atbildi, kurā viņa skaidroja, ka likuma normas skaidri nosaka personu loku, kurām ir tiesības saņemt ziņas, kas saistītas ar sprieduma izpildi, tās ir - parādnieks un piedzinējs.

Pilna Gintas Neifeldes atbilde portālam "Delfi": "Jāuzsver, ka Diāna Krasiļņikova ir izmantojusi savas tiesības ierasties pie tiesu izpildītāja un saņemt atbildes uz visiem viņu interesējošiem jautājumiem saistībā ar piedziņu.

Ņemot vērā likumā noteikto konfidencialitāti attiecībā uz tiesu izpildītāja amata darbībām, varu izskaidrot tikai tiesu izpildītāja rīcību šādās situācijās.

Vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem kredītiestādē vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja, tiesu izpildītājs nosūta kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam rīkojumu par naudas līdzekļu apķīlāšanu rīkojumā norādītajā apmērā.

Tiesu izpildītāja rīcībā nav informācijas par summām, kādas parādnieks saņem savos kontos, tādēļ parādniekam ir pēc savas iniciatīvas jārīkojas savu interešu aizstāvībai, sniedzot tiesu izpildītājam informāciju par summām, uz kurām piedziņa nav vēršama, iesniedzot šo informāciju apliecinošus dokumentus.

Parādnieka iesniegtie dokumenti tiek izvērtēti un, konstatējot pamatu naudas līdzekļu atgriešanai, apķīlātās summas daļēji vai pilnībā tiek atgrieztas parādniekam."