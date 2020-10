Covid-19 saslimšanu konstatē Rīgas sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudzē

Latvijas pareizticīgās baznīcas Rīgas sv. Aleksandra Ņevska draudzē konstatēta Covid-19 infekcija, portālam "Delfi" apstiprināja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

SPKC portālam "Delfi" norāda, ka par konkrēto baznīcu centram ir zināms viens saslimšanas gadījums apkalpojošajam personālam.

Kontaktpersonas vēl tiek meklētas, bet ir zināms par aptuveni 10 personām, kas bijušas kontaktā ar saslimušo.

SPKC infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs pirmdien preses konferencē, runājot par pēdējā laikā novēroto Covid-19 izplatību, sacīja, ka ir novērots, ka atsevišķas reliģiskas draudzes un pasākumi varēja veicināt infekcijas izplatīšanos.

Jau vēstīts, ka pēdējā diennaktī veikti 2237 Covid-19 testi, reģistrēti 79 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī četri nāves gadījumi. Divi no mirušajiem bijuši vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem, bet vēl divi vecuma grupā no 80 līdz 95 gadiem.

Tieslietu ministrija (TM) pagājušajā nedēļā uzsvēra, ka reliģiskās darbības veikšanas vietas (baznīcas) ir uzskatāmas par publiskām vietām, līdz ar to, neatkarīgi no tā, vai apmeklējuma laikā notiek vai nenotiek dievkalpojums, visiem apmeklētājiem:

jālieto mutes un deguna aizsegs;

jāievēro distancēšanās gan sēžot, gan arī pārvietojoties pa telpu;

regulāri jādezinficē rokas.

Vienlaicīgi reliģiskās darbības veikšanas vietā (baznīcā) tiek nodrošināts, ka telpā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra, nodrošinot, ka vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3m2 no publiski pieejamās telpu platības.

Garīgajam un kalpojošajam personālam, noturot dievkalpojumu savu pienākumu ietvaros, mutes un deguna aizsegs nav obligāti jālieto, tādēļ, ka viņi ir pielīdzināmi darba kolektīvam, kas pilda savus darba pienākumus.

Savukārt laulību ceremonijas, bēres, kristības baznīcā ir uzskatāmas par privātajiem pasākumiem, uz kuriem attiecas visi Ministru kabineta paredzētie nosacījumi – cilvēku skaita ierobežojumi un iespēja pasākumā atrasties bez mutes un deguna aizsega. Tāpat arī jebkāda darbība reliģiskās darbības veikšanas vietās, kuras nav publiski pieejamas, ir uzskatāmas par privātajiem pasākumiem.

Visās reliģiskajās organizācijās stingri jāievēro distancēšanās, mutes un deguna aizsegu lietošanas un citas valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.