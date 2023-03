Faktu pārbaude: Atslēgšanās no BRELL nenozīmē Baltijas valstu sabrukšanu

Lai arī notiek aktīvs darbs pie dezinformācijas apkarošanas sociālajos medijos, liela daļa mītu, īpaši par Krievijas karu Ukrainā, izkrīt caur interneta vietņu administratoru pārbaudes sietu. Arvien jauni blogeru un totalitāro režīmu atbalstīto mediju video ik dienas tiek publicēti vietnē "Youtube", īpaši krievu valodā. Šo saturu aktīvi patērē arī Latvijā. Piemēram, krievu blogeris Andrejs Škoļņikovs jaunu video publicē katru nedēļu. Vienā no tiem viņš skaidro, ka Baltijas atslēgšanās no BRELL elektrosistēmas, kas valstis savieno ar Krievijas un Baltkrievijas sistēmām, esot "pašnāvība". Portāls "Delfi" skaidro, ka tie ir meli.

Škoļņikovs sevi sauc par ģeostratēģi un regulāri publicē video, kuros spriež par notikumiem pasaules politikā. Protams, kara Ukrainā kontekstā aprunātas tiek arī Baltijas valstis. Škoļņikova video skatījumu daudzums ir mainīgs ­– no dažiem tūkstošiem līdz pat vairākiem simtiem tūkstošu. Vienā no videomateriāliem blogeris spriež, ka Baltijas atslēgšanās no BRELL elektrosistēmas būšot pašnāvība un nozīmēšot šo valstu ekonomisko un enerģētisko sabrukšanu.

Škoļņikovs apgalvo, ka pēc atslēgšanās ļoti strauji pieaugšot elektroenerģijas cenas Baltijā. Turklāt nelielajām Krievijas kaimiņvalstīm neesot savu elektroenerģijas resursu un bez Krievijas un ASV palīdzības tās sabrukšot. Portāls "Delfi" secina, ka blogerim ir vāja izpratne par to, ko nozīmē atslēgšanās no šīs vienotās elektroenerģijas sistēmas un viņa paustie apgalvojumi ir klaji meli.

BRELL ir vienots elektroapgādes loks, kas savieno Latvijas, Lietuvas un Igaunijas elektrosistēmas ar Krieviju un Baltkrieviju. Lai stiprinātu reģiona neatkarību no naidīgajām kaimiņvalstīm, Baltijas valstĪs jau kopš 2007. gada strādā, lai atslēgtos no šī tīkla un sinhronizētos ar pārējo Eiropu. Būt daļai no BRELL loka nozīmē, ka, pat ja Baltijā neiegādājas elektroenerģiju no Krievijas un Baltkrievijas, tāpat esam no tām atkarīgas, jo valstis ir saslēgtas vienā tīklā un strādā ar vienu frekvenci.

Tātad šobrīd Baltijas valstis savā ziņā ir izolētas no pārējās Eiropas, un to mainīt ir ne tikai ES integrācijas, bet arī drošības interesēs. Pašlaik plānots, ka atslēgšanās projekts noslēgsies 2025. gadā, taču vēl jāveic pamatīgi sagatavošanās darbi.

Nav tiesa, ka šis process nozīmē Baltijas valstu ekonomisko vai enerģētisko sabrukumu. Pērn pēc Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā reģions jau pārtrauca iepirkt elektrību no Krievijas un Baltkrievijas. Blogeris melo arī par Baltijas valstu nespēju saražot savu elektrību. Piemēram, Latvijā to ražo ne tikai hidroelektrostacijās, bet arī vēja stacijās. To daļu, ko Baltijā nespēj saražot, no pērnā gada iepērk no Eiropā saražotā.

Pērn caur dažādiem kanāliem tika izplatīta informācija, ka Krievija varētu atslēgt Baltijas valstis vai Poliju no sistēmas, un valstīs būtu elektroenerģijas "black-out". Eksperti pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā tiešām brīdināja, ka atslēgšanas scenārijs ir iespējams, taču tas nenozīmētu, ka Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā iedzīvotāji paliktu bez elektrības. Ar šādu scenāriju rēķinājušies arī valstu pārvades sistēmas operatori un veikuši pasākumus, lai novērstu iespējama atslēguma negatīvās sekas.

Blogeris videomateriālā dalās ar klaji melīgiem apgalvojumiem, noniecinot Baltijas valstis, kā arī pārvērtējot Krievijas un Baltkrievijas nozīmi Baltijas valstu ekonomikās un enerģētikas sistēmās.