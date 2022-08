Faktu pārbaude: Briedim nav taisnība – pieminekli Pārdaugavā neuzcēla par brīvprātīgiem ziedojumiem

Ar saviem pēdējiem publiskajiem paziņojumiem savulaik tautā iemīļotais bokseris Mairis Briedis, šķiet, zaudējis lielu daļu savu piekritēju. Sākotnēji Briedis nepatiku izpelnījās ar savu aktivitāti vietnē "TikTok". Vēlāk bokseris nespēja nostāties nevienā pusē Ukrainas kara kontekstā, kā dēļ arī izslēgts no cīņas sporta komandas "TM Fighting". Nu jau Briedis iestājies partijā Saskaņa un kandidē 14.Saeimas vēlēšanās, publiski paužot viedokli par aktuāliem tematiem, piemēram, tā pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanu.

Savā "Twitter" kontā kādā ierakstā bokseris apgalvo, ka nacisma sagrāvei veltītais piemineklis Pārdaugavā celts par tautas ziedojumiem. Ierakstā Briedis arī pieminekļa plānoto nojaukšanu sauc par nopietnu provokāciju.

Atbilde Raivim Dzintaram pic.twitter.com/zoQe0J8dh0 — Mairis Briedis (@BriedisMairis) August 5, 2022

Vēsturnieks un pieminekļu pētnieks Mārtiņš Mintaurs portālam "Delfi" skaidro, ka oficiāli tiešām padomju vara no iedzīvotājiem tolaik pieminekļa būvei iekasēja "ziedojumus". Taču faktiski tā nebija.

Pēc daudzām iedzīvotāju liecībām vēsturnieks secina, ka no ļaudīm nauda ievākta piespiedu kārtā. "Caur arodbiedrību vai vietējām komitejām informēja, ka no mēneša algas ir atskaitīta nauda pieminekļa celtniecībai," tā stāsta Mintaurs. Summas esot bijušas dažādas, sākot ar pieciem rubļiem. Par ziedojumu to nevar saukt, jo tas paredz brīvprātības principu, kura šajā gadījumā nebija.

Vēl viens veids, kā vāca naudu pieminekļa celšanai esot bijusi valsts organizēta naudas un mantas loterija, kur samaksas par katru biļeti tika iekasēta konkrēta summa, skaidro vēsturnieks.

Lai arī faktiski piemineklis tiešām būvēts nacisma sagrāvei, Latvijā tas nozīmēja pāreju no Vācijas okupācijas Padomju savienības pakļautībā. Šī okupācija ar pamatīgām represijām pret iedzīvotājiem turpinājās līdz 1990.gadam.

Jau ziņots, ka vēsturisko lēmumu par pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanu Saeimā pieņēma šī gada 12.maijā. Bet dienu vēlāk to ārkārtas sēdē atbalstīja Rīgas domē un uzdeva Rīgas pieminekļu aģentūrai veikt visas nepieciešamās darbības tā demontāžai. Pagājušajā nedēļā Rīgas mērs Mārtiņš Staķis atgādināja, ka lai pieminekli nojauktu līdz Saeimas noteiktajam termiņam – 15.novembrim -, demontāžas darbi ir jāuzsāk jau augustā. Tas izmaksās teju 2,2 miljonus eiro. Nojaukšanai tērēs arī tautas saziedotos teju 27 000 eiro.