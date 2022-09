Faktu pārbaude: Krievijas rīkotie 'referendumi' Ukrainā nav likumīgi

Pagājušās nedēļas noslēgumā krievu okupētajās Ukrainas teritorijās norisinājās "referendums" par pievienošanos Krievijai. Bez pārsteigumiem, publiskotie rezultāti visos četros okupētajos reģionos norāda, ka iedzīvotāji vēlējušies pievienoties agresīvajai kaimiņvalstij. Piemēram, Doneckā par pievienošanos Krievijai nobalsojuši pat vairāk nekā 99% vēlētāju. Kamēr lielai daļai pasaules šis scenārijs šķiet jau kaut kur redzēts, Kremļa atbalstītāji publiski priecājas par rezultātiem un izmanto tos Krievijas zvērību attaisnošanai. Tomēr ir vairākas pazīmes, kāpēc šādus "referendumus" nevar uzskatīt par leģitīmiem, tās apkopoja portāls "Delfi".

"Referendumi" Krievijas sagrābtajās teritorijās norisinājās no 23. līdz 27. oktobrim. Dažādi Kremļa kanāli un atbalstītāji šajās dienās sociālajā vidē publiskoja videomateriālus ar priecīgām sievietēm, kuras ar Krievijas karogiem dejoja pie balsošanas iecirkņiem. Situācija teju identiska kā Krimā pirms astoņiem gadiem, kad par pievienošanos Krievijai it kā nobalsoja 97% dalībnieku. Arī šoreiz okupācijas spēku paziņotie rezultāti nepārsteidz. Doneckā par nobalsojuši vairāk nekā 99% cilvēku, Luhanskā – 98,4%. Zaporjižas apgabalā – 93%, bet Hersonā – 87%, kas pat šķiet pārsteidzoši maz. Turklāt, Doneckā bijusi arī ļoti augsta vēlētāju aktivitāte – piedalījušies vairāk nekā 97% iedzīvotāju. Pārsteidzoši augstā vēlētāju aktivitāte, kā arī teju vienbalsīgais lēmums sarežģītos jautājumos ir pirmā pazīme, ka rezultāts varētu nebūt uzticams. Taču ir vēl neskaitāmas pazīmes, kas norāda, ka referendums nav bijis leģitīms.

Pirmkārt, tautas nobalsošana notiek aktīva kara laikā. Miljoniem iedzīvotāju no šiem apgabaliem ir izbraukuši un joprojām turpina izbraukt, kas nozīmē, ka iedzīvotāju vairākums iespējams nemaz vairs šajās teritorijās neatrodas. Turklāt, nobalsošana tika rīkota bez Kijevas piekrišanas. Arī atrodoties krievu kontrolē, tās joprojām faktiski ir Ukrainas teritorijas, līdz ar to bez Kijevas piekrišanas leģitīmi šāds referendums nemaz nevarētu notikt.

I really want as many people as possible to watch these video. Try to imagine yourself in the place of these people. Their cities were occupied by a foreign army and now people with guns come to their apartments and demand to vote for joining Russia. Fake “referendums”. pic.twitter.com/UpqXgP4yT3