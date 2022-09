Faktu pārbaude: Vai ir atļauts publiski atskaņot 'Katjušu'?

Latvijā ir aizliegts publiskā telpā jebkādā veidā izmantot totalitāro režīmu simbolus, piemēram, dziedāt PSRS himnu vai pārvietoties ar nacistiskās Vācijas karogu. Aizliegts arī slavināt militāru agresiju un kara noziegumus, kas pamatā ir iemesls totalitāro režīmu simbolu izmantošanas aizliegumam. Bet nesen krievu uzmanību pievērsa informācija publiskajā telpā, ka Latvijā aizliegts dziedāt atpazīstamo Padomju laika dziesmu "Katjuša". Portāls "Delfi" pārbaudīja, ka lai arī Latvijā nav aizliegto dziesmu sarakstu, publisku šīs dziesmas atskaņošanu varētu uzskatīt par administratīvu pārkāpumu.

Pirmo reizi informācija par to, ka šī dziesma Latvijā ir aizliegta parādījās portālā "Baltijas Balss" septembra vidū. Tur jautājumu un atbilžu sadaļā tika uzdots jautājums par to, vai ir atļauts kādā veidā atzīmēt 13. oktobri, ko Krievijā uzskata par Rīgas "atbrīvošanas" no nacisma dienu. Latvijā gan šis datums nozīmēja atkārtotu okupāciju. Interesents jautā, vai netiks kādā veidā sodīts par šī datuma publisku atzīmēšanu. Tālāk seko Rīgas Pašvaldības policijas pārstāvja Toma Sadovska komentārs par to, ka jebkurā gadījumā ir aizliegts lietot totalitārus režīmus slavinošus simbolus, tostarp, arī izpildīt PSRS himnu vai padomju armijas maršu "Katjuša". Vēlāk šo ziņu pārtvēruši arī Krievijas propagandas kanāli, kā arī to metušies atspēkot faktu pārbaudītāji pasaulē.

Kā noskaidroja portāls "Delfi", Latvijā nav aizliegto dziesmu saraksta. Līdz ar to, nav tāda likuma, kas norādītu, ka tieši dziesmu "Katjuša" izpildīt nedrīkst. Taču uz publisku šādas dziesmas atskaņošanu vai izpildīšanu varētu būt attiecināms Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Tā 13. pantā rakstīts, ka aizliegts izmantot totalitāro režīmu simbolus publiskā vietā.

"Par bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas karogu, bruņoto spēku un likumības un kārtības uzturēšanas orgānu izmantoto piederību identificējošo apģērbu , kā arī šā apģērba elementu, kuru kopums pēc to vizuālā izskata nepārprotami ļauj identificēt minētos bruņotos spēkus vai represīvās iestādes, ģerboņu un himnas, nacistiskās svastikas, SS zīmju un padomju simbolu — sirpja un āmura līdz ar piecstaru zvaigzni — izmantošanu publiskā vietā, izņemot gadījumus, kad to izmantošanas mērķis nav saistīts ar totalitāro režīmu slavināšanu vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu vai tos izmanto izglītojošiem, zinātniskiem vai mākslinieciskiem mērķiem."

"Delfi" sazinājās arī ar Rīgas Pašvaldības policijas pārstāvi Tomu Sadovski. Viņš skaidro, ka portāla "Baltijas Balss" rakstā ietvertais citāts ir korekts. Viņš skaidro, ka tas, vai šādas dziesmas izpildīšanu uzskatīs par pārkāpumu, ir atkarīgs no konkrētās situācijas. "Katrs gadījums ir vērtējams individuāli un, protams, ne katras dziesmas izpildīšana pati par sevi automātiski ir kvalificējama kā totalitāru režīmu slavināšana. Vērtējams ir darbību kopums," pauž policijas pārstāvis.

Administratīvo sodu likuma 13.1 pants aizliedz arī militārās agresijas un kara noziegumu slavināšanu. Līdz ar to, piemēram, 13. oktobrī – dienā, kad Latviju 1944.gadā okupēja Padomju savienība – publiski izpildīt "Katjušu" un rīkot dzīres ir aizliegts. Šis skaņdarbs ir radīts uz tautasdziesmas bāzes, taču guva popularitāti padomju armijā Otrā pasaules kara laikā, līdz ar to, tiek uzskatīta par padomju armijas maršu.