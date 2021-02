Krievijas kanālu aizliegums Latvijā: vai diskriminācija, nelietība un nodevība?

Kopš šā gada februāra pirmajām dienām internetā cirkulē politiskās partijas "Latvijas Krievu savienība" izveidotais video ar lozungu "Nē – Tetam, jā internetam", kurā tās valdes priekšsēdētājs un politiķis Miroslavs Mitrofanovs aicina iedzīvotājus boikotēt Latvijas telekomunikāciju operatoru "Tet", jo tas pārtraucis piecu Krievijas kanālu retranslāciju. "Atmaskots.lv" raksts skaidro, kādēļ Krievijas kanālu pārraide tika pārtraukt un kāpēc Krievijas televīziju var dēvēt par šīs valsts "asās varas" izpausmi kaimiņvalstīs.

"Nē "Tetam"" Krievijas Ārlietu ministrijas uzraudzībā

Latvijas telekomunikāciju operators "Tet" pārtrauca piecu Krievijas lielāko kanālu – "Pirmais Baltijas kanāls" PBK, "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomedija", Kinomiks" – retranslāciju. "Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks norādījis, ka šāds lēmums ticis pieņemts konsultējoties ar Patērētāju tiesību un aizsardzības centru, skatītāju tiesības nav tikušas pārkāptas un uzsvēra, ka uzņēmums strādā, lai aiziet izlēmušie klienti drīzumā atgrieztos.

Jāuzsver, ka iepriekš minēto Krievijas kanālu retranslācijas pārtraukšanai bija juridisks pamatojums. Arī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pieņēma lēmumu izslēgt no Latvijā retranslējamo programmu skaita 16 programmas, jo kopš 1. februāra nav zināms to pārstāvis Latvijā.

Iepriekš šos kanālus Latvijā pārstāvēja uzņēmums SIA "Tem LV", kas pieder uzņēmumam SIA "Baltijas mediju alianse". Šī uzņēmuma līdzīpašnieks ir Oļegs Solodovs, - persona, kura apsūdzēta par starptautisko sankciju pret Krieviju pārkāpšanu. Vēlāk uz gatavību pārstāvēt šos kanālus norādīja uzņēmums SIA "FoxVision", taču, kā vēstīja "Tet" paziņojums, pēc vairākiem pieprasījumiem netika sniegta juridiski pamatota informācija par šo televīzijas kanālu retranslācijas tiesību izplatītājiem Latvijā.

"Tet" valdes priekšsēdētājs Tatarčuks minēja, ka ažiotāža par Krievijas kanālu retranslācijas pārtraukšanu ir lielāka nekā šī lēmuma reālais iespaids uz uzņēmuma darbību. Turklāt ažiotāža sacelta ne vien Latvijā, bet arī citviet. "Latvijas Krievu savienība" publicēja video, kurā partijas līdzpriekšsēdētājs Mitrofanovs aicināja atteikties no "Tet" pakalpojumu abonēšanas, jo, kā tiek norādīts viedo, šis uzņēmums minot starptautisko sankciju pret Krieviju pārkāpšanu kā aizsegu citiem plāniem.

Video teikts, ka partijai ir aizdomas - šo piecu kanālu retranslācijas aizliegšana esot vien daļa no kopējās kampaņas - samazināt saturu krievu valodā Latvijas Republikas kabeļtelevīzijā. Tāpat tiek norādīts, ka tā esot "diskriminācija, nelietība, augstprātība un nodevība pret tiem iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda ir krievu". Vēl vairāk,– Mitrofanovs norāda, ka tā esot nodevība pat pret visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri izvēlas skatīties kvalitatīvu saturu krievu valodā, neskatoties uz to, ir tur valsts propaganda vai nav. Tiek piebilsts, ka valsts propaganda patiesībā pastāvot visur.

Par šo video un aicinājumu boikotēt "Tet" spriež ne vien aktīvākie uz Latvijas auditoriju mērķētie dezinformācijas kanāli, piemēram, "Sputnik", bet arī Krievijas lielākās prokremliskas informācijas platformas. Vietne "RIA Novosti", kas ir Krievijas valdībai piederošās mediju aģentūras "Rossiya Segodnya" meitas uzņēmums, arī norādījusi, ka starptautisko sankciju pārkāpums ir vienīgi aizbildinājums šādam lēmumam.

Citā šīs vietnes publikācijā paustas jau nopietnākas bažas un citēts Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālās pārstāves Marijas Zaharovas teiktais, kur viņa norāda, ka "šis ne tuvu nav pirmais nedraudzīgais Latvijas vadības solis...[...]...Mēs norādām, ka atklāta vārda brīvības apspiešana notiek nelikumīgu ES sankciju aizsegā. Mēs aicinām Eiropas Komisiju, attiecīgās UNESCO (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) struktūras, EDSO (Eiropas Drošības un sadarbības organizācija), Eiropas Padomi, kas uzrauga situāciju ar plašsaziņas līdzekļu brīvību pasaulē, pienācīgi reaģēt uz situāciju Latvijā".

Īsumā sakot, aizstāvot un sargājot savu televīzijas kanālu retranslāciju ārpus Krievijas robežām, Krievija parāda gatavību arvien radikālākiem soļiem, vēršoties jau pie starptautiskajām organizācijām un institūcijām. Praksi kaunināt un vainot Latviju cilvēktiesību un vārda brīvības ierobežošanā Krievija piekopusi gadiem un regulāri. Vēršanās starptautiskajās organizācijās arī nav nekas jauns. Tikai vienmēr tiek aizmirsts, ka vārda brīvības indeksos Krievija ir pašā apakšā, kamēr Latvija augšgalā. Un, ka propaganda nav vis viedokļu dažādība, kā Krievijai gribētos to traktēt.

Latvijas portretējums Krievijas TV – bērnudārzu latviskošanas briesmas un kreklos tērpto vajāšana

Jāpiezīmē, ka "Tet" un NEPLP norādīja spēcīgus juridiskus argumentus, lai pārtrauktu piecu iepriekš minēto Krievijas kanālu retranslāciju sevis piedāvātajos abonementos – bez juridiski pamatotas informācijas par kanālu pārraides izplatītājiem ir neiespējami izvērtēt riskus, kā to pieprasa attiecīgie likumi.

Taču "Atmaskots.lv" norāda, ka bažas izraisa arī atsevišķu kanālu programmas, to saturs un ideoloģiskās nostādnes. Viena no šaubīgākajām pārraidēm televīzijas kanālā "NTV Mir" ir "Mesto Vstrechi", kura tiek pārraidīta katru darba dienu. Kā raidījuma aprakstā tiek norādīts, "studijas viesi kopā ar raidījuma vadītājiem spriež par asākajām un aktuālākajām tēmām, kuras iemet pati dzīve".

Tā, piemēram, par raizes izraisošu gadījumu var nosaukt pārraidi par kuru lepni klāstīja prokremliska vietne "Federalnoe agenstvo novostei" pagājušā gadā oktobrī, kad raidījuma vadītājs Andrejs Norkins "nolika pie vietas latviešu aktieri pēc viņa vārdiem par krieviem". Konkrētajā raidījumā tika apspriests rusofobijas jautājums dažādās pasaules valstīs. Brīdī kad rusofobijas jautājums tika aktualizēts attiecībā uz Baltijas valstīm, Andris Lielais, Krievijā aktīvs latviešu aktieris, paceļot balsti, klāstīja, ka Baltijas valstīs krievi netiek apspiesti. Uz ko raidījuma vadītājs atbildēja, "ja Jūs vēlreiz no vietas kliegsiet, es Jūs nosūtīšu mājās – uz Jūrmalu".

Citā "Mesto Vstrechi" raidījumā, kurā tika diskutēts par Uzvaras pieminekļa potenciālu demontāžu, piedalījās "Rīcības partijas" deputāts Ruslans Pankratovs. Politiķis ēterā minēja, ka nacionālisms Latvijā pārkāpjot visas robežas, nosauca Latvijas Valsts drošības dienestu par "Latvijas gestapo" un norādīja, ka Latvijas specdienesti vajājot pat tos, kuriem ir krekli ar uzrakstiem krievu valodā, jo "izskatās, ka nacionālā drošība ir atkarīga no krekliņiem".

Tāpat Pankratovs diskusijas laikā Eiropu raksturoja kā fašistisku, diskutēja par neticamo, bet reālo krievvalodīgo minoritātēs apspiešanu Latvijā norādot, ka latviešu bērnudārzi atsakoties pieņemt krievvalodīgus bērnus, krievvalodīgo bērnu bērnudārzi tiekot latviskoti un iegūstamais izglītības līmenis krievvalodīgiem bērniem nevienam nerūpot.

Citā "NTV Mir" ziņu raidījumā "NTV CP" bija skatāms sižets par Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija vizīti Latvijā. Tika prezentētas miglainas bildes, kurās Navaļnijs redzams sākotnēji Krievijas un tad Latvijas lidostā. Tad, kā tika minēts sižetā, opozicionāru sagaidījusi ASV diplomātiskā mašīna. Jāpiebilst, ka izņemot neskaidru bildi ar sarkaniem reģistrācijas numuriem un automašīnas atrašanos nenoskaidrojamā vietā, nekādi citi pierādījumi prezentēti netika.

Turpmāk sižetā piedāvāta jau plaši atpazīstama dezinformatora Armena Gasparjana t.s. "ekspertīze", kurā tika stāstīts, ka Krievijas opozicionāru sadarbība ar ASV esot vispārpieņemta un normāla prakse. Tālāk savu redzējumu sniedza par politikas ekspertu dēvētais Kirils Streļņikovs, minot, ka Rīga esot centrs darbībai ar pret Krieviju vērstām organizācijām. Īsumā sakot, sižets tika veltīts tam, lai pierādītu, ka Navaļnijs ir ārzemju aģents Krievijā. Video beigās tika norādīts, ka "Navaļnija vizīte valstī, kurā rusofobija tiek kultivēta pārvaldes līmenī, bija paredzama".

Atsaucoties uz minētajiem piemēriem, bet uzsverot, ka tie ir vien daži no Krievijas televīzijas kanālos un citos masu informācijas līdzekļos redzamajiem, ir skaidrs, kāds Latvijas tēls tiek veidots šajā kanālā. Paralēli izklaidējošam saturam un asa sižeta seriāliem, "NTV Mir" pozicionēja Latviju kā valsti, kurā tiek diskriminēta krievvalodīga minoritāte, liedzot bērniem kvalitatīvu izglītību.

Tāpat Latvija tika raksturota kā radikāli nacionālistiska valsts, kura draud demontēt Uzvaras pieminekli. Savukārt, izdzirdot pretēju, Baltijas valstis aizstāvošu viedokli no latviešu aktiera, viņam liek apklust un kariķētā stilā piedraud raidīt prom. Turklāt šajos raidījumos netika prezentēti neatkarīgu ekspertu viedokļi, bet vien Krievijas nostāju un ideoloģiju pārstāvoši politiķi un t.s. profesionāļi.

Slēpts instruments ideoloģiskai ietekmei



Jau kopš padomju laikiem "asās varas" realizēšana Krievijai ir bijis viens no politisko nostādņu realizēšanas instrumentiem ne vien tās teritorijā, bet arī ārpus. Pēdējos gadus Krievija ir palielinājusi kontroli pār lielākajiem un populārākajiem preses izdevumiem, televīzijas un radio pārraidītājiem. Krievijas valdības atbalstīta un finansēta televīzija ir kļuvusi par valdības sabiedrisko attiecību kanālu. Tādējādi Krievijas valdība spēj realizēt un pārraidīt vienotu nostāju sev vēlamajās situācijās, patriotisku valsts tēlu ne vien savas valsts teritorijā, bet citviet pasaulē, kā arī vairot Krievijai labvēlīgas vērtības un nostaļģiju pēc Padomju Savienības. Turklāt pašu tēls tiek spodrināts nepatiesi, agresīvi un izsmejoši izsakoties par citām valstīm, tādējādi negatīvi noskaņojot pret tām savu auditoriju – gan Krievijā, gan nomelnotajās valstīs dzīvojošos cilvēkus. Latvijas krievu diaspora un iedzīvotāji, kuri labprāt izvēlas skatīties televīziju krievu valodā ir Krievijai vēlamo mērķu sasniegšanai piemērota, ērti sasniedzama auditorija.

Minētie raidījumi nonievā Latviju, kā arī diskreditē ASV un citas rietumvalstis, cenšoties radīt priekšstatu, ka "Latvijas sadarbībai ar rietumiem ir neveiksmīgs rezultāts un nav nākotnes". Tādējādi no Krievijas izrietoša "asā vara" televīzijas raidījumu formātā sagroza izpratni par realitāti un mēģina mazināt Latvijas integrāciju rietumos. Demokrātiskās valstīs to iedzīvotājiem ir ietekme uz politiskajiem procesiem, tādēļ ieinteresētās puses, dažkārt arī citu valstu veidolā, izmanto iespēju ietekmēt auditorijas, lai tās darbotos viņu labā. Iepriekš šajā rakstā minētie sižeti un raidījumi cenšas palielināt simpātijas pret Krieviju. Tāpat šajos kanālos nereti tiek pārraidītas filmas un seriāli, kuri pozitīvā gaismā prezentē padomju laikus un padomju karavīrus portretē kā vienīgos patiesos varoņus. Šādi tiek vairota cilvēku nostalģija par pagātni, kad Latvija iekļāvās Padomju Savienībā, kā arī vairots Krievijas kā "spēcīgākās un drošākās" lielvalsts tēls.

Visbeidzot, katrā raidījumā tiek integrētas Krievijas valdībai aktuālas vērtības, bieži nonievājot it kā kaitīgās, pārāk liberālās Rietumu nostādnes. Tas ilgstošākā periodā rezultējas citu valstu sabiedrību polarizācijā attiecībā uz jautājumiem un procesiem, kuri tiek risināti valstu politiskajā dienaskārtībā. Tā no ārpuses, pamazām un it kā nevilšus tiek ietekmētas citu valstu iekšējās lietas.

Jāatgādina, ka konkrētais Krievijas kanālu retranslācijas aizliegums Latvijā saistās ar juridiskām neskaidrībām un problēmām, taču jāsaprot, ka Krievijas valdības finansēti TV kanāli ir viens no slēptākajiem, bet ietekmīgākajiem instrumentiem, kā realizēt sev labvēlīgu politiku un uz citu valstu fona vairot Krievijas "pozitīvo" tēlu.

