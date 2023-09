Aptauja, kurā iedzīvotāji tika aicināti novērtēt motociklistu braukšanas kultūru, norāda uz to, ka motobraucēju tēls sabiedrības acīs ir drīzāk negatīvs. Tomēr rezultātos jaušama arī pozitīva nots, jo salīdzinoši liela daļa aptaujāto uzskata, ka moto braukšanas kultūrai kopumā drīzāk ir tendence uzlaboties, nevis pasliktināties.

38% aptaujāto atzinuši, ka, piedaloties ceļu satiksmē kā autovadītāji vai kājāmgājēji, ir piedzīvojuši situācijas, kurās motociklisti viņus apdraudējuši. Autovadītāji šo apdraudējumu izjutuši vairāk (25%) nekā gājēji (13%). Savukārt sadalījumā pa Latvijas reģioniem Zemgales iedzīvotāji nepatīkamas, ar motociklistu braukšanas kultūru saistītas, situācijas satiksmē piedzīvojuši visbiežāk (43 %). Zemgalei seko Kurzeme, Rīga, Pierīga, Vidzeme, bet vismazāk ar apdraudējumu no motociklistu puses saskārušies Latgales iedzīvotāji – 32%.

"Ņemot vērā, ka pērn no visiem gada mēnešiem tieši septembrī saņēmām visvairāk šādu pieteikumu, sākoties rudens sezonai, aicinām motobraucējus būt īpaši uzmanīgiem un parūpēties par savu drošību. Laikam kļūstot mitrākam un tumšākam, jāpārliecinās, ka transportlīdzekļa riepas un lukturi ir atbilstošā kārtībā, kā arī jāievēro lielāka distance no priekšā braucošajām automašīnām. Jābrauc lēnāk nekā pavasarī vai vasarā, lai izvairītos no saslīdēšanas uz rudens lapām," skaidro "Ergo" risku parakstīšanas departamenta direktors Raitis Čaklis.