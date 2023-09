Valsts prezidentam ir tiesības apžēlot ieslodzītos – soda neizciesto daļu aizstāt ar vieglāku soda veidu, pilnīgi vai daļēji atbrīvot no pamatsoda izciešanas vai pat noņemt sodāmību –, un šo iespēju rakstīt vēstuli prezidentam katru gadu izmanto vairāk nekā simts ieslodzīto. Tomēr parādījusies jauna tendence – tā sauktie dzērājšoferi masveidā lūdz apžēlošanu, lai no biogrāfijas dzēstu šo traipu, vēsta raidījums " 360TV ZIŅneši".

Valsts prezidents pagājušonedēļ izskatīja deviņu ieslodzīto lūgumus par apžēlošanu. Taču Edgars Rinkēvičs lēma – neviens no viņiem to nav pelnījis. Puse no šiem lūdzējiem bija dzimumnoziedznieki – pedofili, izvarotāji. Tātad sevišķi smagu noziegumu pastrādātāji. Vidēji gadā uz Rīgas pili atceļo 150 apžēlošanas lūgumu. Līdz izskatīšanai uz prezidenta galda rindā jāgaida no četriem līdz pieciem mēnešiem. Pēc noraidījuma atkārtoti apžēlošanu var lūgt tikai pēc gada.