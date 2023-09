1952. gadā aizsāktās un 2019. gadā atjaunotās sacīkstes "GP Ice Race" ir atvasinātas no skandināvu skijoringa, taču atšķirība ir tajā, ka slēpotājus velk sacīkšu automašīnas, kā arī sacīkstēs notiek paraugdemonstrējumi un paraugbraucieni. "Audi Design" iedvesmojās no Celamzē (reģions Austrijā) dabas ainavām un tās krāsām, un radīja unikālu automobili – "Audi RS e-tron GT ice race" konceptu.

Sākot no virsbūves "Florett" sudraba metāliskajā krāsā, "RS e-tron GT" ir pārklāts ar folijas līmplēvi. Tā ar nolūku ir caurspīdīga un nenosedz visu virsmu. Šāda veida aplīmēšana rada efektu, ka baltie toņi trīsdimensionāli papildina vienkrāsaino sudraba fonu, savukārt kontrastējoši violetie elementi veido spilgtus akcentus. Dizaineri ir pārņēmuši arī idejas no konceptauto, piemēram, zīmola četru riņķu emblēmas automobiļa priekšpusē un aizmugurē ir baltā krāsā tradicionālo hroma vai melno toņu vietā. Melnie 21 collas diski, no CFRP izgatavotais melnais jumts un tonētie stikli papildina gaišās virsbūves niansēto vieglumu ar pārliecinošas stabilitātes sajūtu.