Aizvadītā gada nogalē "Delfi" bija ekskluzīva iespēja kā vienīgajiem no Latvijas piedalīties slēgtā "Dacia Duster" prezentācijas pasākumā Portugālē. Atšķirībā no ierastajiem šāda veida pasākumiem, kur sarunas par jauno modeli mijas ar izmēģinājuma braucieniem pa dažāda rakstura ceļiem tuvējā apkaimē, franči šoreiz aprobežojās ar statisku prezentāciju – iedziļināšanos "Duster" īpašību un aprīkojuma niansēs, un vairākām vidē stratēģiski izvietotām mašīnām, lai klātesošajiem pasvītrotu jaunā modeļa atbilstību dzīvei dabas apskāvienos. Tāpat tika uzsvērts, ka arī jaunais "Duster" lieliski atbilst augsto procentlikmju laikmetam, kad ikviens, kurš nevar vai neprot palielināt savus ienākumus, meklē iespējas ietaupīt.

Taupīšana ir arī viena no "Dacia" prasmēm, un dzīvē tā pozitīvi ietekmē jauno automašīnu galīgo cenu. Taupības pasākumu efekts šī zīmola mašīnās ir jūtams jau pirmajā saskarsmes brīdī. Ja no ārpuses tas varbūt nav tik uzkrītošs, tad atverot durvis un sperot kāju pāri slieksnim, ekonomiski izdevīgie materiāli nepaliks nepamanīti. "Duster" nav izņēmums, jo, apsēdies pie stūres, tu sāc novērtēt, ka visapkārt apdari veido vienkāršas plastmasas izstrādājumi un ar to ir jārēķinās pat visdāsnāk aprīkotajās kompaktā pilsētas apvidnieka versijās. Tai pašā laikā montāžas kvalitāte šķiet solīda un jebkuru trūkumu salona apšuvumā kompensē "Duster" tehnoloģiskais piedāvājums.